El deporte en Mendoza: cada vez más importante y exigente a la vez

El deporte en Mendoza y en el país cumple una función trascendental en el ámbito social. Su capacidad para facilitar las relaciones sociales, estimular la creatividad y realizar actividad física lo posiciona como actividad de primera necesidad para los vecinos de cualquier barrio.

Sobre esto dialogamos en MDZ con Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la Provincia de Mendoza, quien profundizó en que la conciencia sobre el valor del deporte es tan grande que no se precisa de una bajada de línea al respecto.

Los playones reúnen a niños, jóvenes y adultos de toda la provincia al rededor de todo tipo de actividades deportivas. Foto: Ciudad de Mendoza.

Por ejemplo, a la hora de la construcción de los barrios en los que se involucra el Estado, el subsecretario fue consultado por si existe algún requisito de tener infraestructura deportiva por pedido de la subsecretaría. A esto contestó: "No, no nos involucramos en la planificación, eso está dentro de la planificación urbana de cada municipio. Cada barriada cuenta con las llamadas jaulas, lamentablemente jaulas porque el ideal sería que estén súper accesibles, pero han tenido que cerrarse por una cuestión de seguridad. Pero en todos los municipios hay cada cinco cuadras infraestructuras deportivas porque toda la comunidad lo pide. Hay una gran demanda, afortunadamente, por actividad deportiva y recreativa".

"Por lo tanto, la provincia no impone eso, no hace falta porque sola la gente de cada comunidad presiona y requiere espacios deportivos en cada barriada", concluyó Chiapetta al respecto.

A parte de la sociedad, son también los clubes y las uniones vecinales los que exigen constantemente a la subsecretaria, a la provincia y al Estado por infraestructura y materiales.

"En el presupuesto participativo que se votan proyectos por zona, cuando se define el presupuesto municipal, la mayoría de los que ganan son deportivos. Piden un playón acá, una cancha acá, un ZUM acá. O sea, está obviamente en la agenda toda la necesidad de tener un espacio deportivo. Por eso nosotros no imponemos, primero porque no tenemos competencia sobre eso y segundo porque no hace falta, esas cosas están súper instaladas", explicó el subsecretario de Deportes sobre la construcción de espacios deportivos para otras entidades que no sean las municipales.

Clubes y deportes federados

Una parte más que importante en la realización de actividades deportivas en la provincia son los clubes, los que hay de todo tipo: desde clubes grandes con infraestructuras imponentes hasta clubes pequeños que solo cuentan con una cancha de un deporte en particular, para todos estos el Gobierno de Mendoza cuenta con un programa para poder ayudarlos a realizar sus distintos proyectos.

Regatas, un club que abarca muchas disciplinas y congrega a cientos de socios en sus distintas ramas. Foto: Futsal de Primera.

Puntualmente a través del programa de Fortalecimiento a Clubes, el Gobierno de Mendoza entrega subsidios a clubes, con el fin de realizar mejoras de todo tipo en sus instalaciones. Ya sean ampliaciones, mejoras en baños, vestuarios, instalación de luminarias para realizar actividades de noche, hasta colocación de pisos flotantes, carpetas sintéticas, entre otros destinos.

Esas mejoras llegan a cientos de socios y vecinos que pueden acceder a espacios deportivos con mejores condiciones para la práctica deportiva.

"Destinamos una gran partida a la infraestructura de clubes, que son subsidios directo a los clubes en general, grandes y pequeños, siempre y cuando cumplan con la documentación obligatoria y estamos hablando de un promedio de 9, 10 millones de pesos por club, que no alcanza por supuesto, a algunos clubes muy pequeños les alcanza porque a lo mejor ese dinero para sus proyectos es suficiente o les ayuda a concretar un proyecto de más dinero", extendió la explicación el subsecretario de Deportes.

"Además, contamos con un programa de subsidiar el 50% de las tarifas eléctricas para todos los clubes de la provincia. Eso se estableció en pandemia y es el servicio público quien negocia con las empresas servidoras de luz y paga el 50% de la tarifa a los clubes que se inscriben", destacó Chiapetta sobre las ayudas de la provincia a los clubes.

La evaluación y la estadísticas de cuantos deportistas realizan cada actividad hoy por hoy únicamente es posible con los deportes federados por los datos que recaudan las distintas federaciones.

"Deporte social o deportes federados de alto rendimiento esas son las dos grandes áreas que nosotros tenemos, que en el medio se cruzan muchísimo, pero solo podemos brindar datos sobre los deportes federados ya que contamos con ellos porque los federados llevan sus sistema a través de las federaciones" explicó sobre este tema Federico Chiapetta. El hockey es uno de los deportes federados en la provincia que agrupa mayor cantidad de federados y federadas. Foto: Valentín Kark - Prensa Alemán.

El deporte federado en la provincia tiene una gran cantidad de adeptos y, en algunos deportes en particular, su crecimiento es inabarcable. Federico Chiapetta también se refirió a esto y comentó: "Las competencias de deportes federados tienen aproximadamente en la provincia 100.000 chicos. Por ejemplo, para el futsal ya faltan playones. Por la cantidad de equipos que hay, faltan playones para el futsal".