Tucumán prohibió las fiestas electrónicas porque "se venden drogas"

Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia de Tucumán, prohibió las fiestas electrónicas en toda la provincia y generó polémica. Para justificar su medida, explicó que en estos eventos "se venden drogas" y que los jóvenes "corren riesgos". Desde las empresas que organizan estas fiestas le respondieron: "Nos llama profundamente la atención que la prohibición sea el único camino que encuentra el Gobierno ante esta preocupación".

El gobernador tucumano, durante una conferencia de prensa, informó que las fiestas electrónicas "son beneficios para algunos cuantos y perjuicio para mucha otra gente. En las fiestas ganan plata dos o tres personas y corren riesgo muchos jóvenes”. En la misma línea, sentenció: "Se vende droga y hemos tenido fallecidos en todo el país y en Tucumán".

Basado en eso, Osvaldo Jaldo anunció: "Por eso, este gobernador va a prohibirlas hasta que no se garantice el 100% de lo que tiene que ver con la salud y la vida de quienes concurren”. Además, apuntó contra los organizadores de las fiestas electrónicas y exigió que se "hagan cargo" e indicó: "Cuando las cosas estén en reglas y estén dadas las garantías, recién vamos a empezar a conversar si las autorizamos o no".

"No vamos a ceder ni a claudicar venga de donde venga el reclamo", destacó Osvaldo Jaldo. El reclamo, claramente, no se hizo esperar, y desde los organizadores reclamaron: "Parecen haberse olvidado de la ley de las cuatro de la mañana y del nefasto resultado de la clandestinidad en Tucumán".

Osvaldo Jaldo anunció la prohibición de las fiestas electrónicas durante una conferencia de prensa.

"Si hay presencia de drogas en la provincia, es responsabilidad de las políticas públicas, no de un organizador de eventos”, remarcaron desde los organizadores de fiestas electrónicas y remarcaron: “En todas las instancias buscamos que el Estado colabore en la producción de eventos de cualquier tipo, aunque no hemos llegado a muchos resultados. Para mejorar la seguridad hay que trabajar coordinados, no prohibir”.