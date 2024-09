El rector de la UBA pidió a Milei no vetar la Ley de Financiamiento Universitario

Una multitud se reunió este martes en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” para participar en un abrazo simbólico, como parte de las acciones destinadas a visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema universitario público en medio de recortes presupuestarios y atrasos salariales que afectan a los trabajadores.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en una carta dirigida al presidente Javier Milei, expresó su preocupación por la continuidad de esta crisis. "Han transcurrido más de cinco meses desde la última vez que nos reunimos en este mismo lugar para defender la salud, la educación pública y la investigación científica. Lamentablemente, seguimos en la misma situación crítica y con un panorama poco alentador debido a la falta de respuestas del Gobierno Nacional", señaló Gelpi.

Asimismo, instó al presidente a no vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por ambas cámaras del Congreso, advirtiendo que si esto ocurre afectaría profundamente a "la educación, la salud, la ciencia, y al futuro".

El abrazo simbólico al Hospital de Clínicas contó con la participación de miles de médicos, estudiantes, docentes y personal no docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de destacar la gravedad de la crisis presupuestaria que enfrenta la Universidad y sus hospitales.

Durante la protesta, se llevó a cabo un acto que contó con la presencia de decanos, autoridades de todas las Facultades, así como directores del Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Instituto Roffo. Representantes de los gremios también estuvieron presentes, reforzando la unidad en la lucha por una mayor inversión en el sistema universitario.

Por su parte, el Director General del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, subrayó la importancia de la institución al señalar que "el Hospital le brinda asistencia a más de 700.000 personas al año y realiza más de 15.000 cirugías, muchas de ellas a pacientes sin cobertura médica".

Además, Melo destacó la triple función del hospital: asistencia, docencia e investigación, y pidió por la protección de la salud y la educación pública para que la institución pueda seguir cumpliendo con sus objetivos.

Luciano Cagnacci, secretario general de la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), hizo hincapié por su parte en las dificultades que enfrentan las universidades debido a la asignación presupuestaria insuficiente: "Con el presupuesto actual, mantenemos los laboratorios abiertos, pero vemos a científicos fugándose. Las aulas están abiertas, pero muchos estudiantes no pueden asistir porque sus becas han sido eliminadas por falta de fondos. Y tenemos una universidad operativa, pero con docentes y no docentes cuyos salarios no alcanzan la línea de pobreza".

La situación en la UBA refleja un contexto de crisis sin precedentes en la historia democrática de Argentina, señaló Gelpi en su discurso. En ese contexto, reiteró la urgencia de implementar la Ley de Financiamiento Universitario para abordar las emergencias salariales y garantizar la continuidad de la educación pública de calidad.

