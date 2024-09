Acostumbrarse es otra forma de morir: qué estamos haciendo por el mañana

Mantenerse en equilibrio en esta vorágine de información y cambio constante es solo de valientes. Todo cambia de manera estrepitosa y uno no sabe con certeza qué es lo que puede hacer o no. Por si fuera poco, las teorías y recomendaciones son tantas que, si seguís una, haces exactamente lo contrario que dice la otra. Ni hablar si nos centramos en cómo cuidar la salud, y queremos cambiar los hábitos para cuidar nuestra salud y bienestar.

Se trata de pensar en nuestro "yo" del mañana y dejar viejas costumbres que sin dudas no favorecen nuestro buen envejecer. Lo importante es primero conocerte, ser consciente de tus costumbres de lo que te hace bien y lo que no tanto. De manera paulatina vas sumando cosas que impacten en tu salud, siempre que hablamos de salud es integral. No solo se trata de verse bien, sino de nuestra salud psíquica.

Queremos cambiar los hábitos para cuidar nuestra salud y bienestar. Foto: MDZ.

También podés ir sacando aquellos hábitos que claramente no te llevan a dónde querés estar en tu vejez. Basta con hacer una visita a un buen médico que te ayude a pensar, te asesore y de manera inmediata elijas algo concreto y empezar por eso. Hacer pequeños y grande cambios, eso si, lo primero de todo son dos cosas. En primer lugar, la actividad física; todo vale, caminata, gimnasio, tenis, bailar, fútbol. Lo segundo, rodearte de gente que te contagie alegría, ganas, estar donde puedas y quieras, reír mucho, cocinar, cantar.

No a todos nos hace bien las mismas cosas, por eso no existen respuesta mágicas, es un proceso donde cada uno encuentra lo que le hace bien, lo que le suma, es lo que al final nos transforma. Entonces, leé, informate, estudiá, aprendé y después anda probando, un día a la vez. No hace falta hacerte fan de nada, la clave de la salud del cerebro es la flexibilidad, por ende no tenés que hacer nada para siempre. Y si te rodeas de gente "como la gente", la mitad del camino ya está hecho.

No a todos nos hace bien las mismas cosas. Foto: MDZ.

Cuidate, siempre acostumbrarse es otra forma de morir, qué estás haciendo por tu "yo" del mañana.

* Erica MIretti. Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Educadora. Equipo Ancaludus