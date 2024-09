El Gobierno insiste en bajar la edad de imputabilidad a 13 años: de cuánto es en el resto de América Latina

Bajo el lema de “delito de adulto, pena de adulto”, el gobierno de Javier Milei insiste en que se debe bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 13 años. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró en el proyecto de Ley enviado por el oficialismo hace meses atrás, y le pidió a los diputados que voten a favor del mismo en Comisiones. ¿Qué sucede en los países regionales?

La iniciativa también fue impulsada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y se trató de una de las promesas de campaña de La Libertad Avanza, con la que también coincidían los candidatos Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y, por supuesto, Bullrich.

Bullrich insistió en bajar la edad de imputabilidad

La ministra, a través de un video publicado en sus redes sociales, explicó que hay varios casos de "jóvenes que llegaron al máximo de la impunidad", y comentó: "Uno de ellos entró 72 veces y sigue cometiendo los mismos delitos porque no hay imputabilidad para los menores".

En este sentido, llamó a la Cámara Baja a votar a favor del proyecto: "Le pedimos por favor a los diputados que voten ya porque con imputabilidad con los menores, el que las hace las va a pagar". Se trata de una iniciativa legislativa que, a pesar del apoyo que ha tenido, también generó un fuerte debate y aún no ha conseguido entrar al recinto.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió recientemente un comunicado manifestando su rechazo al proyecto, asegurando que al bajar la edad están apelando a una mirada simplista, que deja de lado la complejidad que tienen las vidas de los niños, niñas y adolescentes. Además, dijeron que solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años.

Dicha propuesta apunta a bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Establece aún así que en el caso de las penas de entre 3 y 6 años en las que no haya “existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”, el menor imputado podrá reemplazar esta sanción por “amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico”.

A su vez, otro punto que destaca es que las penas máximas de 20 años que podrán ser revisadas al cumplirse dos tercios de su cumplimiento y penas más severas, pero en caso de incumplimiento.

Edad mínima de imputabilidad en América Latina

Cabe resaltar que en la mayoría de los países, las edades de imputabilidad son más bajas. Solamente Argentina y Cuba la instauran a partir de los 16 años. Pero lo cierto es que la edad mínima de responsabilidad penal en Chile, Bolivia, Colombia, Paragua, Venezuela y Perú es de 14.

En Guatemala, Nicaragua y Uruguay de 13, en Brasil, México, Costa Rica, República Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Jamaica es de 12. Por su parte, en Tobago, Granada y Trinidad la establecieron a partir de los 7 años.