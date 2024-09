Absolvieron a mujer que confesó que mató a su expareja e incendió la vivienda

Sorpresa y conmoción en Santa Fe a partir de la decisión de la Justicia de absolver a Lourdes Seniquel, joven de 22 años acusada del crimen de su expareja, Ayrton Díaz, y luego haber iniciado el incendio de la casa donde ocurrió el trágico hecho.

Este lunes al mediodía, el tribunal decidió por unanimidad liberar a Lourdes Seniquel de toda culpa y cargo, basándose en el beneficio de la duda. El hecho por el cual se la investigó ocurrió tres años atrás en la vecina ciudad de Santo Tomé, Santa Fe.

Afuera del Palacio de Justicia, donde familiares y amigos de Díaz habían llegado con la expectativa de una condena se sorprendieron por la decisión y rompieron en lagrimas al conocer el veredicto. "Ha sido un golpe tremendo, es un golpe desde hace tres años", manifestó Daniel Rocca, el abogado que representó a la familia de Ayrton Díaz

Durante el juicio, Seniquel confesó haber cometido el crimen contra Díaz, con quien mantuvo una relación durante cuatro años, pero argumentó que ocurrió después de haber sufrido violencia de género. De esta forma, la estrategia del defensor público se orientó en demostrar que la joven actuó en legítima defensa.

En el veredicto, los jueces entendieron que la relación entre Lourdes Seniquel y Ayrton Díaz estuvo signada por la violencia de género, como sostuvo la defensa de la joven, que hizo referencia a las agresiones permanentes por parte del varón y desacreditaron así la hipótesis de la fiscalía que hablaba de agresiones mutuas.

Según argumentó Seniquel durante el juicio, al momento de ocurrir el homicidio, Ayrton Díaz la habría sujetado del cuello y para defenderse le asestó una puñalada con un elemento cortante que había en el domicilio. Inmediatamente después de acribillarlo, se higienizó, prendió fuego el domicilio y se retiró del lugar.

"Me agarró del cuello, yo empecé a gritar para pedir ayuda. Entonces me tapó la boca y la nariz. Me agarró tal desesperación por no poder respirar que le di un puntazo en el cuello", relató la acusada durante el juicio al momento de reconocer el hecho que protagonizó cuando tenía 18 años.

Los jueces Octavio Silva, Celeste Minniti y Rosana Carrara, además de absolver a Seinquel por el homicidio también la liberaron de responsabilidad por el incendio de la vivienda que tanto la fiscalía como la querella había responsabilizado. Durante todo este tiempo, la joven permaneció privada de su libertad.

La fiscal del caso, Ana Laura Gioria, y la querella habían pedido la pena máxima de prisión perpetua y que se la condenara como autora de homicidio calificado por el vínculo. "Para la familia fue un golpe muy fuerte, confesó el homicidio, confesó el incendio, es un despropósito la absolución", aseguró Daniel Rocca, el abogado que representó a la familia de Ayrton Díaz.