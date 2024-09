Nico da Rocha: "El arte me libera, y además conecta"

Transcurrió su infancia entre el Conurbano sur y la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el dibujo está presente en su vida desde siempre, recién en el año 2008 comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del arte. De formación esencialmente autodidacta, realizó diversos talleres de exploración y arte abstracto donde profundizó en técnicas y elementos para enriquecer sus obras. En el año 2011 comienza a fusionar el dibujo, la ilustración y la pintura, encontrando un estilo personal y bien definido. Realizó múltiples exposiciones en Argentina, España, Usa, China y Australia.

Si bien la mayoría de las piezas que componen su cuerpo de obra las realiza utilizando pintura acrílica y pasteles sobre lienzo, suele trabajar en lápiz sobre papel o madera, como también en formato digital. Sus obras forman parte de colecciones privadas en Argentina, España, China, Hong Hong Kong, Francia, Estados Unidos y Australia.

Nico da Rocha.

-¿Quién sos?

-Soy Nico da Rocha, artista plástico y empresario. 51 años, en pareja con Erica hace 24 años, papá de dos hermosas hijas, Luciana de 14 y Abril de 18.

-¿Desde cuándo pintás? ¿Por qué sos artista plástico?

-Dibujo desde que tengo conciencia, desde siempre. No concibo mi vida sin dibujar, es algo que hago casi compulsivamente, por instinto, para evadir la realidad y pasar el rato, como herramienta de distracción y algunas veces incluso como método para concentrarme en lo que sucede alrededor. Para mí el arte es ese ratito en que todo lo gris que la sociedad nos propone e impone se convierte en algo de colores.

-¿Qué dibujás? ¿Qué pintás?

-Siendo completamente franco, me gusta más dibujar que pintar. La pintura es una necesidad de plasmar en grande lo que nace chiquito. Nunca pensé tanto el origen de mis obras pero quizás me estoy pintando a mí cuando era chiquito y quería ser un super héroe, navegar en un barco, o convertirme en el principito. Me divierte y entusiasma la idea que tenemos de pequeños de que podemos convertirnos en cualquier cosa y que todo es posible. ¡Y vaya si lo es!

Foto: Nico da Rocha.

-¿Qué cree la gente que pintás?

-No tengo idea. Pero si les gusta lo que hago y entienden el mensaje, bárbaro. Si entienden otro mensaje, bárbaro también. Y si no encuentran el mensaje y se acercan a mis obras con interés por la imagen únicamente, ¡también!

-¿Por qué pintás esto y no pintas lo otro?

-El arte es para todos. Pinto lo que soy, lo que siento. Hoy mi arte es figurativo pero antes fue abstracto. A veces los fusiono, pero son excepciones.

-¿Y el abstracto?

-Bien, ¡gracias! Me encanta ver pintura abstracta y admiro a varios artistas abstractos, incluso – como te decía - me gusta fusionarlo con mis personajes, y también pintarlo cada tanto. No siento que la abstracción hoy me represente como para dedicar el 100% de mi lívido. Foto: Nico da Rocha.

-¿Artistas que te inspiran?

-Banksy, Os Gemeos, Basquiat, Antoni Tápies, Gaudí, Leonardo Da Vinci, ¡uf! ¡Un montón más!

-Nombraste justo a todos extranjeros, ¿y del ámbito local?

-Altieri, Seguí, Argüello Pitt, Silvana Timó, Lucho Rossi

-¿Qué es lo más importante para Nico da Rocha?

-La familia, los afectos, los amigos. Usar el tiempo y la energía – ambos finitos - en mi favor. Disfrutar lo que hago es clave. Por momentos abandoné el arte y también algunos entornos y compañías porque me estaba aburriendo o no la estaba pasando bien. Aprendí a correrme, por respeto a mí mismo. "Le Petit Prince"

Foto: Nico da Rocha.

-Si volvieras a nacer, ¿qué cambiarías de tu historia con el arte?

-Por momentos siento que hubiese sido mejor empezar “profesionalmente” a los 15 años.

-Seguro que hay lectores que están pensando en empezar a pintar, ¿qué les decís?

-Que nunca es tarde para empezar. Todos podemos pintar, dibujar, expresarnos de manera plástica. Si lo sentís. ¡Avanti! No hace falta siquiera demasiado dinero para arrancar: Un barquito de papel con una hoja usada intervenido con lo que tengas (lápices, tiza, birome) puede ser tranquilamente una escultura. Lo que importa es imaginarlo y llevarlo a la realidad.

Empezá jugando y con lo que tengas a mano pero empezá. Después comprá materiales y si podés anótate en un taller de arte que hay muchos y muy buenos. "Cebollita"

Foto: Nico da Rocha.

-Cerrá con lo que vos quieras...

-Se me ocurrió esta reflexión: Si una pieza de arte está sola en el medio del desierto y nadie la ve, ¿carece de utilidad? Podríamos pensar que es inservible, excepto para el artista que fue quien la concibió. Entonces, el arte es una creación que es útil en muchos sentidos, para quien disfruta mientras crea y para quien lo admira después. Foto: Nico da Rocha.

No puedo hablar por el resto pero sí puedo hablar por mí: El arte me libera, y además conecta. Creo que - como cualquier otro medio – la obra interpela. Me conecta con mis maestros, y a ellos conmigo. Me conecta con el observador, y al observador conmigo. Mis obras siempre me permiten lograr una conexión conmigo mismo, y con ese pequeño que sigue jugando con una hoja en blanco y un lápiz negro.