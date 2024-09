Martina, la argentina elegida entre las 10 mejores alumnas del mundo

En el Día del Estudiante, son famosas las notas en las que se resalta la fiesta, el disfrute y hasta algo de los excesos de las celebraciones de los alumnos argentinos. Sin embargo, desde MDZ quisimos homenajear a los estudiantes de nuestro país con una historia de éxito. Argentina, no solo se destaca por lo extraordinario de sus deportistas, si no que además destacan la inteligencia y el compromiso de los estudiantes.

Así lo indicó el jurado del Premio Global Chegg.org para Estudiantes 2024. Este certamen internacional incluyó en su top 10 a Martina Bahiana Basgall Sequeira, estudiante del colegio Carlos Pellegrini de Capital Federal.

Global Chegg.org premia con 100 mil dólares a un estudiante excepcional por año. La premisa es que su actividad académica genera un fuerte impacto social positivo en la comunidad del alumno.

Martina, además de ser una alumna sobresaliente, también realiza actividades de alto impacto social. Martina es una activista ambiental. Participa en talleres sobre cambio climático y ha realizado campañas para preservar los humedales de Mar Chiquita de Córdoba.

Swiftie ambientalista

Como muchas personas de su generación, Martina llegó a la problemática ambiental por las redes. En diálogo con MDZ, Martina contó que empezó a toparse en Instagram de Jóvenes por el Clima. En varios de estos pequeños videos se explicaban las diferentes problemáticas y me fue involucrando cada vez más".

También es voluntaria en TECHO Argentina, una organización que proporciona viviendas a familias vulnerables o afectadas por desastres naturales. Durante el verano estuvo construyendo en Bahía Blanca. Ella y sus compañeros se dedicaron a poner en pie casas para los afectados por el temporal del 16 de diciembre del 2023.

Además del colegio que le ocupa toda la semana a la mañana y varios días de contra turno, las actividades de Jóvenes por el Clima, otras tareas extracurriculares y las horas que le dedica al estudio, Martina también tiene tiempo para sus amigos: "tengo amigos de varias organizaciones. No necesito juntarme con ellos a hacer algo en concreto, así cómo se dice ranchar, tomar mates y ponernos al día. Esas cosas las valoro mucho".

"Me gusta mucho Taylor Swift", dijo cuando fue consultada sobre sus gustos musicales y agregó: "Me gustan también bandas de antes como Queen y Guns And Roses. También escucho rock nacional, Soda Estéreo, Charly y en inglés me encanta la banda Coldplay".