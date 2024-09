El dramático relato del policía que salvó a una mujer en medio del incendio

Un heroico rescate se produjo en medio del incendio que azota hace varios días a la localidad cordobesa de Capilla del Monte, cuando el cabo primero de la Policía de Córdoba, Jorge Acevedo, salvó la vida de una mujer atrapada entre el humo y las llamas que consumían su vivienda. El episodio ocurrió el viernes pasado, mientras el efectivo colaboraba en las tareas de evacuación y contención de los incendios en la zona.

Acevedo, quien se encontraba asistiendo a los evacuados en el sector de San Esteban, relató a la emisora radial Cadena 3 cómo sucedieron los hechos. "Habíamos evacuado casi todas las viviendas y estábamos regresando con el fuego prácticamente encima", explicó. Durante el operativo, divisó a una mujer mayor en estado de shock junto a una tranquera. A pesar del peligro inminente, Acevedo intervino y vio que la mujer observaba el avance de las llamas sin moverse.

"Me acerqué y le pregunté si había más personas en la casa. Me dijo que no, así que la subí al móvil para intentar salir del lugar, pero el fuego ya nos había rodeado", contó el policía. La situación se complicó rápidamente debido a la densidad del humo, que impedía la visibilidad y dificultaba la maniobra de la camioneta.

El policía precisó que, si bien intentó retroceder, quedó atrapado al chocar contra un auto abandonado por los vecinos.

Jorge Acevedo, salvó la vida de una mujer atrapada entre el humo y las llamas que consumían su vivienda. Foto: Policía de Córdoba

"En ese momento supe que si nos quedábamos en el móvil, nos quemábamos vivos", aseguró el cabo. Entre el calor por la temperatura de las llamas y el avance del incendio impulsado por los vientos, el policía tomó una decisión desesperada pero salvadora: salió del vehículo por la puerta del acompañante y arrastró a la mujer fuera del móvil para alejarla del humo y el fuego. "La acosté en el piso para que no inhale y la arrastré unos 50 metros hasta que vi un camión de bomberos", relató.

Gracias a la rápida y valiente acción del policía, la mujer resultó ilesa. Sin embargo, él sufrió quemaduras leves en uno de sus brazos y debió recibir oxígeno debido a la cantidad de humo inhalado. A pesar de las lesiones, Acevedo reflexionó sobre lo sucedido: "El miedo siempre va a estar presente ante una situación así, pero lo importante es que no te controle. Si me toca nuevamente algo así, no dudaría en hacer lo mismo", concluyó.