Crece el rechazo a polémica medida de tránsito de un intendente patagónico

El intendente de la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, saltó a la fama de la manera menos pensada.

En medio de las quejas por la implementación desde el lunes próximo de un sistema de estacionamiento medido en las calles del centro urbano, el funcionario quiso medir el humor social sobre el presidente de la nación, Javier Milei, y la respuesta lo sorprendió.

La situación se produjo el jueves en la puerta de la municipalidad, donde una importante cantidad de vecinos se había autoconvocado para reclamar que se frene la medida.

El intendente estaba explicando que todos los dirigentes tienen problemas: los que ocupan su cargo, los gobernadores y los presidentes y lanzó a viva voz una pregunta a los vecinos: "¿O todo el mundo acá cree que Javier Milei es el mejor presidente de la historia? No…".

La respuesta, como se puede escuchar en el video que grabó alguno de los presentes, no dejó dudas sobre la opinión de quienes estaba presentes: "Siiiiii", "Kuka", "Aguante Milei".

Saloniti no pudo ocultar su sorpresa y mostró gestos de resignación.

El intendente está alineado con Sergio Massa, el último candidato presidencial del kirchnerismo, pero Milei obtuvo el 65% de los votos.

La decisión de implementar este sistema de estacionamiento pago fue impulsada por este funcionario. Se argumenta que los fondos serán utilizados, entre otras cosas, para subsidiar el boleto estudiantil.

Para eso se adjudicó la prestación del servicio a la empresa privada SAEM.

El estacionamiento en la vía pública del centro de San Martín de los Andes funcionará entre las 8:00 y las 20:00 hs, de lunes a viernes, y los sábados, de 8:00 hs. a 13:00.

El sistema proporciona alternativas de estacionamiento tanto para el usuario frecuente como para el usuario eventual.

El valor del estacionamiento medido está determinado en unidades fijas (UF) equivalentes a un litro de nafta de mayor octanaje, obtenido en San Martín de los Andes.

El objetivo operativo de la medida sería el de favorecer la rotación vehicular.

En toda el área donde regirá el sistema ya están instalados los carteles con los horarios de vigencia y un código QR que se deberá escanear para establecer el tiempo de uso y el pago.

La movilización de ese grupo de vecinos y comerciantes expresa el malestar general que hay en la ciudad por este medida.

MDZ recorrió varios comercios de la ciudad turística y comprobó el rechazo al sistema.

"No se entiende para qué quieren hacer esto si no hay problemas de estacionamiento en la zona céntrica. Los turistas están acostumbrados a moverse con comodidad. Encuentran un espacio para estacionar, cerca del lugar al que quieren concurrir a comer o comprar, y no tienen problema. Ahora van a tener que escanear un código QR y sumar un gasto más", explicó la dueña de un negocio de venta de ropa de esquí.

En esa línea se manifestó el encargado de una confitería céntrica: "Salvo en el pico de temporada alta y en un año bueno, se puede decir que se complica un poco el tema del estacionamiento. Pero la gente lo soluciona a su manera. Estaciona más lejos y listo. Pero fuera de ese momento, es una ciudad sin problemas. Ahora, cada vez que quiera venir a consumir va a pensar si le conviene o no porque va a tener un gasto mayor. En lugar de tomar un café de más o una bebida o lo que sea, va a dejarle la plata al municipio que no se sabe en qué lo gasta".

Algunos comerciantes reconocieron su preocupación por este mayor costo que enfrentarán los turistas en la zona céntrica, ya que el radio de cobertura es limitado a determinadas calles.

"La medida puede hacer que la gente decida alejarse del centro y tomar algo, comer o comprar fuera de la zona medida. Eso va a perjudicar a los negocios que estén dentro del área del sistema. La gente viene cansada de esquiar en el cerro o de una excursión y no va a querer buscar el cartel, escanear el código y pagar. Se va a ir a comprar fuera del centro y listo", explicó el dueño de un negocio que vende productos regionales.

San Martín de los Andes se caracteriza por un tránsito ordenado y tranquilo, donde los turistas y la gente del lugar respetan las normas. Los autos deben frenar en todas las esquinas porque en la ciudad, como en pocos lugares, la prioridad la tiene el peatón y se cumple. Hasta de manera llamativa, porque los lugareños cruzan casi sin tener en cuenta si se acerca un auto. Hay que estar muy atento y acostumbrarse cuando se viene de ciudades más grandes y caóticas.

Este estilo de convivencia en el tránsito hace más insólita la decisión del gobierno local de querer ordenar algo que funciona sin problemas.

"Acá no hay otro motivo que aumentar los ingresos a costa de la gente y no de pensar en reducir los gastos que nadie controla", se quejó otro comerciante.