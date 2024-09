Vecinos de Guaymallén reclaman por una calle intransitable: la respuesta de las autoridades

Vecinos de los complejos Ágata y Viñas del Sol del departamento de Guaymallén denuncian que el callejón Antonelli está intransitable debido a la rotura de un caño de agua potable. Aseguran que ni Aysam ni la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Corralito (Corralcop) se hacen cargo de la situación mientras la pérdida de agua no para y ellos no pueden ingresar a sus barrios porque el callejón está completamente inundado y empantanado. Las explicaciones de las autoridades.

El callejón Antonelli “se ha convertido en un río caudaloso, pero en lugar de peces, encontramos pozos y charcos que dificultan el tránsito de los vehículos y peatones”, comienza la carta de los vecinos dirigida a la Municipalidad de Guaymallén tras hacer el reclamo sin respuestas en Aysam y Corralcop. “Al igual que un río necesita de su cauce para fluir sin obstáculos, nuestra calle necesita de un mantenimiento adecuado para garantizar la seguridad y comodidad de quienes la utilizamos diariamente. Espero que tomen las medidas necesarias para solucionar este problema, ya que la situación es insostenible”, dice la nota presentada en la comuna, con expediente electrónico N°15997, con el objetivo de que se nivele la calle.

“Ya hemos hecho el reclamo y no nos escuchan. Desde la calle Godoy Cruz ingresando por el callejón Antonelli está intransitable. Son 400/500 metros que no podemos salir, tenemos que darnos toda la vuelta por la calle Profesor Mathus, por el callejón Aquino”, contó un vecino a MDZ.

El río en el que se convirtió el callejón. Foto: Gentileza.

La respuestas de las autoridades

Desde la Municipalidad de Guaymallén, explicaron que el pedido de nivelación del callejón está contemplado pero mientras dure la pérdida de agua no se puede realizar. “Hasta que no arreglen el agua, no podemos pasar la motoniveladora que pidieron los vecinos”, explicaron.

La situación con la pérdida de agua, “viene compleja”, indicaron y agregaron que están solicitando a Aysam que vayan a arreglar. Aparentemente en el lugar había tres roturas de caño, de las cuales fueron arregladas dos pero falta una. Desde Aysam, por su parte, señalaron que se encuentra un inspector en camino para relevar la situación e informar sobre el problema con el objetivo de solucionarlo.

Además, desde el municipio sostuvieron que los terrenos vendidos por Corralcop a los vecinos de los barrios Ágata y Viñas del Sol tienen algunos problemas con la titularidad. La calle fue donada por el propietario y declarada como pública a través del decreto municipal N° DEC-2422-202 del año 2021. Ese era el requisito para que la Municipalidad pudiera hacer los trabajos de asfaltado. Sin embargo, hay vecinos que no respetan la línea municipal y por esos motivos, lo único que hace la comuna es pasar la maquina para nivelar. "El asfalto requiere la cantidad de metros", argumentan desde la Municipalidad.