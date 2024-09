Quién es y qué piensa Valentina Albornoz, la nueva directora del Hospital Lagomaggiore

La Dra. Valentina Albornoz es la nueva directora del Hospital Lagomaggiore, en un contexto donde el Ministerio de Salud de la provincia ha anunciado nuevas autoridades en diversas instituciones sanitarias. En una entrevista exclusiva con MDZ Radio 105.5 FM, Albornoz compartió sus impresiones sobre los primeros días al frente del hospital y reafirmó su compromiso con la mejora de la atención sanitaria.

Si bien ya se conocía el nombramiento de nuevas autoridades, "hoy fue el primer día oficial de designación del cargo. Específicamente a partir del 1 de septiembre pero hoy, el primer día hábil, fue el día en que más agitado estuvo", dijo Albornoz y destacó que se trata de "un lugar que conozco mucho, pero esta nueva función me pone en una perspectiva súper distinta en la que sobre todo hay que ponerse a tono".

"Se puede decir que son dos hospitales. Uno es la Maternidad y aparte está el Hospital General, también con la capacidad y complejidad de resolver situaciones muy grandes. Tiene un servicio de plástica y quemados que es referencia en la provincia. Tiene una unidad de terapia intensiva, el servicio de cirugía, un servicio de clínica médica que también es referencia a nivel regional. Es mucha tarea tratar de conocerlos a todos y ver en qué proyectos están trabajando", dijo Albornoz antes de referirse al área específica de Maternidad.

"La demanda del hospital siempre estuvo a tope de exigencia. Se ha equipado a lo largo de los años con equipos tecnológicos y con equipo humano que se ha reforzado, que se ha capacitado. Si bien el número de nacimientos a nivel general no es el mismo que hace diez años, sí se ha complejizado la práctica y el requerimiento de atención. Tenemos que estar a la altura de lo que es la atención de un parto hoy. Un parto respetado en las normas de seguridad que así lo requieran", dijo la doctora y destacó que es así como se han elevado los estándares de calidad y exigencia".

Tras el cierre de Maternidad del Hospital Ramón Carrillo, el Lagomaggiore tomará dicho servicio. Al respecto, Albornoz señaló que la primera tarea consiste en "mostrarle al equipo de salud del Carrillo cómo se trabaja en el hospital y cómo esperamos que funcione. Básicamente manteniendo las mismas condiciones laborales en las que han trabajado. Nos hemos ocupado mucho de darle tranquilidad a los equipos de recursos humanos, más que nada agradecimiento por querer ir al hospital, por tener la facilidad de adaptar su nuevo lugar de trabajo con todo lo que implica".

A su vez, explicó que "el proyecto y la perspectiva es abrir una unidad de atención de bajo riesgo de neonatología. Esto quiere decir que son condiciones muy similares a la neonatología que presentaba el Hospital Carrillo, pero con una Maternidad mucho más grande que lleva otro tipo de complejidad y capacidades para atender todos los nacimientos. Ese es el fundamento". En este sentido aclaró que entonces "no se trata simplemente de absorber la demanda, sino de darle a los pacientes y a las pacientes condiciones y normas de seguridad que están estandarizadas en toda la provincia e internacionalmente. Trabajamos en la seguridad del paciente para el nacimiento y para el cuidado de un bebé por cualquier cosa que pase" ya que si bien son hospitales que están cerca "eventualmente la necesidad de traslado de un bebé, de un neonato, implica un riesgo y si podemos evitarlo es mucho mejor que todo esté en un solo lugar".

Valentina Albornoz detalló la impronta que pretende darle al Hospital: "Vengo de salud sexual y reproductiva con una perspectiva muy marcada, sobre todo en calidad de atención al paciente y enmarcado en perspectiva de derecho, de género y un montón de cosas que me han valido el calificativo de ser un poco pesada con ese tema". Al respecto la doctora afirmó: "Quiero dar por hecho que sea un lugar receptivo, enmarcado en todas las buenas condiciones de atención a todas las personas, ya sea familia, madre con su bebé, diversidades y toda la población que podamos albergar en todas las complejidades".

Respecto al personal dijo que "en salud pública, por definición casi, el recurso es limitado. La idea del manejo del equipo es básicamente primero que me conozcan, que casi todos me conocen en el hospital, saben la forma en la que trabajo". Agregó como otra idea central "potenciar las ideas que tengan para que las cosas funcionen mejor. Realizar una apertura a la escucha de personas que viven todos los días en nuestro hospital y dan lo mejor de sí en una organización que ellos tal vez interpretan que debería ser de otra manera. Primero es esa puerta de escucha, tratar de no prometer cosas que no voy a poder cumplir. Pero me parece que lo principal es tener una gestión a puerta abierta, donde todo el mundo pueda comunicarse conmigo, con mi equipo, y tratar de percibir los descontentos, escuchar las propuestas y tratar de darles el empuje necesario a las propuestas que sean viables. Esto es posible, se ha hecho en muchas otras gestiones y se puede hacer en esta también. Le tengo mucha fe a construir desde abajo".

Escuchá la entrevista completa: