Mujeres 5.0: el derecho al placer sexual después de los cincuenta

Hay una cierta creencia instalada en la sociedad sobre que los hombres y las mujeres al sobrepasar los cincuenta años ya no están tan interesados en el sexo, pierden su deseo o no tienen la misma capacidad. Pero es un mito que deberíamos inmediatamente derribar ya que es falso y lo único que consigue es alejarnos de nuestra vida sexual. La sexualidad cambia a partir del nacimiento, cada año, cada mes, cada minuto y no tiene fin, nos acompaña toda la vida dependiendo cómo lo haya vivido cada una. Por eso, no perdamos más tiempo y vayamos al grano sin inhibiciones: hablemos del orgasmo a los cincuenta.

La idea de este artículo no es darles información sobre el orgasmo, sino el movilizarlas para que cada una de ustedes reflexione sobre qué desean, qué orgasmos han vivido, cómo son o cómo les gustaría que fuera. He leído por ahí que las mujeres que se incluyen en una franja de edad entre cincuenta y uno y sesenta años tienen un nivel más alto de excitación que las que están entre los treinta y uno y los cuarenta años. Cierto o no, la seguridad y el conocimiento de lo que queremos se afianza con el tiempo… y ¡en el orgasmo femenino también!

Las mujeres que se incluyen en una franja de edad entre cincuenta y uno y sesenta años tienen un nivel más alto de excitación. Foto: MDZ

Las décadas pasan, la sociedad cambia y avanza con el transcurso de los años, y dentro de estos cambios, la relación de las personas con su propia sexualidad ha ido avanzando y transformándose, especialmente la de las mujeres. Poder hablar abiertamente del orgasmo, dejar de sentirnos juzgadas por hacer lo mismo que los hombres, llevan muchos años de cambios y el darse permiso propio para conocerse mejor e investigar el tema, nuestro cuerpo y nuestras ganas… ni les cuento.

La sociedad cambia y avanza con el transcurso de los años

Son cuestiones en las que se sigue trabajando al día de hoy porque todavía no se puede dar por terminado este proceso, sí es cierto que hay muchísimos avances que no se pueden desestimar y debemos aprovechar. Esta posibilidad de hablar del tema y darnos el lugar para reflexionar sobre el orgasmo femenino a nuestra edad es una oportunidad única.

la relación de las personas con su propia sexualidad ha ido avanzando y transformándose.

Aunque las mujeres jóvenes son las que sienten más libertades, las mujeres mayores son las que parecen disfrutar más del sexo. Al contrario de lo que podría parecer, las Mujeres 5.0 tienen un nivel más alto de excitación, logran más orgasmos y placer sexual ayudadas por la gran experiencia, el autoconocimiento, la búsqueda de intereses y motivaciones sexuales.

Las mujeres mayores son las que parecen disfrutar más del sexo

Otro de los puntos claves, es la independencia que tienen las mujeres para tomar decisiones respecto a su sexualidad. Dicha sexualidad en la Mujer 5.0 está en continuo proceso de cambio, se han activado nuevas necesidades atendiendo a factores psicosociales y se observa una mayor conciencia de la relevancia de la salud sexual.

Sabemos que la definición del orgasmo dice es la culminación de una relación sexual, un clímax que produce una sensación de liberación repentina y placentera de la tensión acumulada desde el momento en que se inicia la fase de excitación. Y en ese momento es cuando se generan una serie de espasmos musculares intensos que resultan altamente agradables, y bla bla bla…

Logran más orgasmos y placer sexual ayudadas por la gran experiencia.

Ahora vamos a hablar del orgasmo desde un lugar más cercano a nosotras, sin tapujos y digamos las cosas como son, no hay nada más lindo y gratificante que tener un buen orgasmo. Van a decir que parecemos de la prehistoria pero tenemos derecho a hablar de lo que nos interesa y desde nuestro lugar como mujeres 5.0 con los mitos, culpas, mandatos, educación y todo lo que nos costó tanto conseguir.

La sexualidad en la mujer 5.0 está en continuo proceso de cambio

Antes de cada programa radial dejo una pregunta en la fanpage de mujeres 5.0 para ver qué piensan las mujeres del tema del día. En cuanto pregunté sobre el orgasmo, la mayoría habló de lo que han fingido el mismo. Fingir el orgasmo, eso define un poco nuestra sexualidad de base. Así comenzábamos según la educación de cada una. Si ibas a un colegio religioso, entre el mandato de llegar virgen al casamiento y que el sexo era algo del cual no debíamos ni hablar, el orgasmo era más difícil que comprar dólares en la Argentina. Además del tema cultural que nos inculcaban, que solo era importante brindarle placer al hombre.

Todas las mujeres alguna vez fingimos un orgasmo, hasta que hemos podido liberarnos y aprender a diferenciar qué nos gusta y qué no. Si elegimos un compañero que nos acompañe en el aprendizaje y respete nuestros tiempos, la cuestión se resuelve mucho mejor. Hoy ya estamos preparadas para el disfrute total, un orgasmo verdadero, hasta reconocerte como multiorgásmica en algunos casos. Mujeres 5.0 de Daniela Rago

Pero pasemos a un tema fundamental, hablemos de nosotras mismas en relación con el placer. Hay que hablarlo más, ya que antes nos daba vergüenza. Basta de darle solo el placer al otro, ahora nos toca a nosotras. Creo que solo las mujeres de cincuenta y más entendemos por la que pasamos para llegar a este disfrute, a cómo manejarnos en la cama, en la cocina, en el auto… en donde vos quieras tener tu orgasmo. La idea es que cada una piense y se pregunte qué quiere de verdad en relación al sexo sin los tabúes que nos impusieron. La culpa nos acompaña desde siempre, es hora de dejarla ir. Cuántas en nuestros grupos de amigas hemos negado y/o ocultado nuestra primera vez.

Ya estamos preparadas para el disfrute total, un orgasmo verdadero

Cabe preguntarnos: ¿Cómo es el orgasmo de una mujer 5.0? Si se da el permiso de tenerlo, de descubrir sus gustos y deseos sexuales, de escuchar su cuerpo, de dejar de lado pruritos y/o mitos fuera de la cama, entonces con la sabiduría de los años, el orgasmo de una mujer 5.0 es invalorable, un éxtasis infinito que no debería perderse. ¡A desnudarse de los complejos y acción! Daniela Rago.

* Lic, Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

X: @Mujeres50

IG: @DanielaRago4