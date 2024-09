Córdoba en alerta: hay 14 cuarteles de bomberos combatiendo los incendios en Calamuchita

Septiembre dio inicio con una serie de incendios en Córdoba que ponen en alerta a la provincia. Los principales focos se concentran en el Valle de Calamuchita, en las zonas de El Durazno y Villa Yacanto, donde trabajan 14 cuarteles de bomberos, aviones hidrantes y personal de ETAC y del Plan de Manejo del Fuego.

Se tomó conciencia de estos siniestros este lunes pasadas las 7.00. La Secretaría de Gestión del Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia de Córdoba informó a través de un comunicado que en estos momentos hay un incendio importante al sur de Yacanto.

Focos activos en el Valle de Calamuchita. Foto: Gobierno de Córdoba

El vocero, Roberto Schreiner aclaró que a esa hora no hay riesgo de interfase “hay grupos importantes de bomberos que están cuidando que el fuego no se propague”. Y sobre las condiciones climáticas en las próximas horas, dijo que "ya empezó a aumentar la temperatura, hay baja humedad y no hay viento, el problema será cerca del mediodía porque va a aumentar el viento norte". Todos los recursos estarán destinado para combatir las llamas.

Las otras provincias que combaten el fuego

Son varias las provincias que se encuentran combatiendo estos siniestros. Una de ellas es Santa Fe, donde los incendios de pastizales son la principal problemática; pero el fuego también se extiende por Tucumán, Santiago del Estero y Chaco.