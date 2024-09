Tasas municipales: qué pasará en las estaciones de servicio de Mendoza

El cobro de la tasa vial en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires levantó la polémica por la influencia que tiene este impuesto en el precio final del combustible, sobre todo porque un cliente terminaba pagando más dinero por menos litros de nafta o gasoil. El Gobierno nacional avanzó con una medida que obliga a las estaciones de servicio a notificar a los usuarios si el municipio o partido en el que se ubican les cobra dicha tasa. Pasa en Jujuy, Rosario y también en CABA.

En Mendoza, advirtieron que no sucederá ya que no existe dicha tasa municipal por parte de los intendentes de los 18 departamentos de la provincia. "En el ámbito de la provincia de Mendoza no sucederá. Esto pasa en el conurbano bonaerense y eso se incluye en el precio de los combustibles. Se da también en Rosario y en Río Negro, aparece como un porcentaje o suma fija para el consumidor, entonces se piensa que estamos pagando todo el consumo de combustible pero no es así. Esto no puede ser así", comentó el presidente de CECHA y Amena, Isabelino Rodríguez a este medio.

La modalidad que se detectó es que por $10.000 de nafta, por ejemplo, se cargaban entre $8.000 o $9.000 y el resto iba a un impuesto o tasa municipal que afectaba directamente al usuario, ya que su auto recibía menos combustible y además no estaba especificado a qué se destinaba el resto del dinero.

Rodríguez es el titular de la confederación de hidrocarburos a nivel nacional y también de la asociación de estacioneros en Mendoza. Es por eso que explicó que a nivel nacional también se viene "bregando desde hace mucho tiempo", ante el Gobierno y los distintos actores del sistema, por el dictado de normas que permitan liberar a nuestros clientes de las mentadas “tasas viales”, impuestas por varios municipios del conurbano bonaerense y de varias ciudades del interior del país.

"En Mendoza no existe este tipo de tasa incorporada. No se puede poner cargas municipales o tributos en supermercados o estaciones de servicio porque el consumidor no sabe lo que está pagando. Se quiere transparentar ahora, si un municipio quiere cobrarlo, que no usen a las estaciones como agente de retención de tributos", sostuvo el presidente de Amena en MDZ Radio.

El Gobierno nacional instó a las estaciones de servicio, a través de una resolución publicada este martes, a informar el cobro de tasas municipales sobre el precio del combustible. "En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles", deberá decir la leyenda publicada en las estaciones. "No se trata de superponer atribuciones jurisdiccionales, sino que los vecinos sepan qué pagan y porqué concepto", indicaron desde CECHA en un comunicado oficial.

"En Mendoza no sucede porque los municipios tienen cierta transparecia política y tienen conciencia, no hay derecho a cobrar este tipo de tasas. Los intendentes de otros municipios fuera de Mendoza hacen estas artimañas para perjudicar a los vecinos", expresó Rodríguez sobre la situación en Mendoza.

Por eso es que el cartel informativo no se verá exhibido en los comercios mendocinos que se dediquen a la venta de combustibles.

Qué pasará con el precio de los combustibles

El Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei prevé un aumento del 155% de los combustibles para el próximo año. "En los últimos meses no se ha trasladado el aumento de los impuestos al precio que paga el consumidor. Ha subido de $1 a $5. El nuevo Presupuesto lo que dice es que en el año venidero se irá regularizando de forma escalonada, los últimos aumentos han sido simbólicos porque correspondía que fueran mayores", contestó Isabelino.

En cuanto a las ventas de combustibles, informó que: "El combustible ha subido con un nivel inferior a la inflación, salvo en Buenos Aires. Hay una merma en las ventas, que ronda entre el 20 y 24% desde noviembre a la fecha y eso influye en la rentabilidad de nuestros negocios".