La influencer que se volvió viral por su brillante respuesta a los haters

Daniela Arza es comunicadora e influencer con más de 130.000 seguidores en Instagram. Nació con artrogriposis múltiple congénita, una condición que afecta la movilidad de las articulaciones. A lo largo de su vida, se sometió a 15 cirugías y diversos tratamientos para corregir las curvaturas de sus miembros, logrando superar muchas barreras físicas. Sin embargo, hoy enfrenta un nuevo desafío: las críticas y discriminación que algunos haters le hacen por su decisión de ser madre.

Actualmente, Daniela cursa un embarazo muy esperado y está pronta a dar a luz a su hijo Lucas. "Cuando era muy pequeña, los médicos le dijeron a mis padres que no podría caminar, pero logré superar los pronósticos", comentó en diálogo con MDZ. No obstante, ella superó cualquier barrera, se convirtió en una exitosa influencer en temas de inclusión y uno de los temas más recurrentes que compartía con su comunidad era su deseo de convertirse en madre.

Es así que hace algunos meses reveló en una fotografía junto a su esposo la felicidad de haber logrado su embarazo. Pero así como recibió comentarios llenos de apoyo y amor, también tuvo que lidiar con comentarios negativos en redes sociales.

"Siempre hay mensajes agresivos ligados a la discriminación y a la ignorancia, sobre todo ahora que estoy esperando un bebé", explicó Daniela. Entre los comentarios más duros, se ha encontrado con frases como: "Es irresponsable traer un bebé en esa condición de salud" o "pobre niño". Estos mensajes provienen en su mayoría de personas que, según Daniela, "opinan desde el desconocimiento".

En un video en el que educadamente contestó a esos comentarios discriminatorios, Daniela volvió a usar sus redes para derribar prejuicios. "Tenemos que reflexionar como sociedad. Primero, para no opinar sobre experiencias que no conocemos. Y, segundo, porque en las redes sociales tenemos que ser más cuidadosos y respetuosos de la diversidad", señaló.

"Cuando hablamos de discapacidad y embarazo, muchas veces se cree que no van de la mano. Hay mitos y sobre todo desconocimiento que hacen que muchas personas asuman que esto no es posible o que será problemático", explicó.

Además, esos mensajes ponen en evidencia cómo las mujeres con discapacidad que desean ser madres enfrentan no solo barreras sociales, sino también prejuicios sobre su capacidad para cuidar de sus hijos.

"Recibí comentarios como 'no podrás sostenerlo en brazos' o 'no podrás correrlo si se escapa', pero lo cierto es que la maternidad es diversa, y cada persona la ejerce de una manera única", enfatizó Daniela.

El video de Daniela contestándole a los haters:

A pesar de los comentarios negativos, Daniela cuenta con una comunidad en redes sociales que la apoya y celebra su proceso de maternidad. "La verdad es que no me puedo quejar de la comunidad en Instagram, que es amorosa y súper abierta", afirmó. Sin embargo, indicó que los mensajes más fuertes los recibió en TikTok. En dicha plataforma, recibió comentarios de haters que no no la conocían previo a su embarazo.

"Es necesario reflexionar como sociedad, no opinar sobre experiencias que no conocemos y ser más cuidadosos en redes sociales, respetando la diversidad", sostuvo Daniela. A pesar de las críticas, que asegura no la afectan en lo personal, la influencer señaló que utilizó su experiencia para visibilizar y educar sobre la maternidad y la discapacidad, aprovechando la oportunidad para derribar mitos y generar mayor inclusión.

"Es una forma de educar sin violencia, llevando un mensaje de diversidad, de inclusión. Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, podemos ser madres. No se debe cuestionar o evaluar esa maternidad según parámetros ajenos, porque cada maternidad es única", enfatizó en diálogo con MDZ.