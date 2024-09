Ampros reclamará la inconstitucionalidad del nuevo régimen salarial que propuso el Gobierno

En la mañana de este lunes 16 de septiembre se publicó el Boletín Oficial en el que se detalla el régimen especial para médicos, Ley 9539, que tiene como objetivo "fortalecer el Sistema Provincial de Salud Pública", según precisaron desde el Gobierno de Mendoza.

Después de analizar esta nueva reglamentación, Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, aseguró: "Es una precarización del empleo y una erosión de los derechos laborales que han sido arduamente ganados a lo largo de los años"

La primera línea del comunicado afirma que "todo se resume al manejo discrecional del político de turno y por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo que defiende integralmente los derechos de los trabajadores".

El gremio de trabajadores de la salud se opuso firmemente al régimen salarial planteado por el Gobierno provincial.

Posteriormente, el organismo sindical detalló punto por punto los apartados del nuevo régimen que consideran en falta con los derechos laborales previamente adquiridos.

Adiós organismos colegiados: con el claro objetivo de darle poder a los funcionarios políticos de turno, desaparecen los Organismos Colegiados que eran elegidos por sus pares. Estos son: Junta Calificadora de Méritos, Jurado de Concurso, Junta de Reclamo y Disciplina y Consejo Deontológico;

Valor de la unidad sanitaria: tanto el valor de la Unidad Sanitaria como el aumento de la misma en un contexto inflacionario, lo determinará el Gobierno de Turno;

Estabilidad laboral: Como dice la reglamentación publicada hoy, es causa de cesantía el no cumplimiento de los objetivos laborales planteados por el funcionario político de turno;

Ingresos discrecionales: El ingreso al nuevo régimen será de acuerdo a las prebendas políticas partidarias y favorecerá el amiguismo;

Licencia por enfermedad: En el caso de enfermedades catastróficas se reduce de dos años a uno;

Impuesto a las Ganancias: Se pierde la fórmula de cálculo lograda por AMProS bajo el Convenio Colectivo de Trabajo, en la que al profesional sólo se le descuenta por 60% de sus ingresos y no sobre el 100%;

Productividad: Al plantear el pago por productividad, se pierde parte de la esencia de la Salud Pública, que contempla, no sólo la atención al paciente, sino también las horas que los profesionales ocupan en docencia, trabajo interdisciplinario y capacitación;

Libertad sindical: La ley y su reglamentación violan la libertad sindical ya que le quita al profesional la posibilidad de defensa de sus derechos y la lucha por mejoras salariales y laborales;

Régimen de horario de trabajo: La carga horaria aumenta a 60 horas semanales, violando normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo;

Capacitación: Se reducen los días de capacitación de 15 días anuales con la posibilidad de dos más a apenas 10 días por año, limitando derechos adquiridos.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, aseguró: “Uno de los principales problemas del nuevo régimen es la eliminación de la estabilidad laboral, que históricamente ha sido una salvaguarda crucial para los trabajadores del sector. Sin una base sólida de protección, como lo es nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, los médicos podrían enfrentar despidos arbitrarios o cambios drásticos en sus condiciones laborales sin derecho a defensa”.

Iturbe fue tajante con la postura de AMProS frente al nuevo régimen presentado en el Boletín Oficial.

El comunicado explaya que con esta nueva implementación se busca poder elegir, con prebendas políticas partidarias, quién entra a la carrera estatal y quién despide, sólo por no cumplir con los objetivos fijados por algún político de turno, priorizando, por supuesto, al amigo. También determinar, por decreto, el salario y los aumentos periódicos que deberían ser por negociación colectiva y así impedir la libertad sindical, como lo indican las leyes y los fallos de la Organización Internacional del Trabajo.

"El gobernador cree que se saca de encima los gremios y no es así, la verdad que está totalmente desinformado. O sea, la representatividad por personería gremial, por ley nacional, es nuestra. Estén en el régimen que estén. Por eso también representamos a los que no están en ningún régimen, como los prestadores o los residentes que son becarios", explicó Iturbe en diálogo con MDZ.

La nueva reglamentación en contra del Régimen 27

Sobre la posibilidad de los trabajadores de la salud de optar por el nuevo régimen y luego poder volver al vigente, la secretaría general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, Claudia Iturbe, explicó que "cuando empezaron con este proyecto ofrecieron que la gente podía volver al régimen 27 (reglamentación vigente) al año. En la reglamentación dicen que se puede volver, por supuesto mediante un trámite administrativo que pasa por recursos humanos, que determinará en qué condiciones vas a volver y dónde vas a volver y dice que uno de los requisitos es que hayas cumplido con los objetivos. Es decir, los objetivos decretados por ellos, es como la parte privada, si no cumplís con los objetivos te echo, si no cumplís con los objetivos te sanciono pero no te indemnizo como en la parte privada, en la parte privada te echo porque no producís lo que tenías que producir porque la mayor parte se va a pagar por objetivo y producción pero si no has cumplido con los objetivos no podés volver o sea, quedás con una inestabilidad tremenda donde te pueden echar perfectamente".

Iturbe recordó que "en enero de 2015, Matías Roby cuando era ministro, hizo algo parecido cuando sacó un decreto para armar los concursos de jefes para poner a sus amigos .Es una manera de destruir los equipos y que no haya control de la gestión, sacaba todos los organismos colegiados para poner a dedo hasta los sueldos".

Como conclusión, desde AMProS aseguran que presentaran la inconstitucionalidad de esta ley por ser violatoria del convenio colectivo de trabajo y de las disposiciones nacionales e internacionales dictadas por la Organización Internacional del Trabajo.