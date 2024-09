Búsqueda desesperada de una argentina que desapareció el miércoles en Brasil

Una argentina oriunda de Corrientes desapareció el miércoles pasado en la localidad de Cumbuco, cerca de Fortaleza, en Brasil, y desde entonces está siendo intensamente buscada.

Se trata de Laura Ercilia Chaito, de 38 años, que lleva tres años viviendo en el país carioca. Según su familia, la mujer salió de su casa sin llevar pertenencias y no se ha sabido nada desde entonces.

Aunque la denuncia fue presentada por su pareja, José María Irusta, las autoridades brasileñas no comenzaron la búsqueda hasta el día siguiente, el jueves.

Mirá el video que difundieron los familiares de la argentina que buscan en Brasil:

El hermano de Laura, Leo Achucarro, expresó su preocupación y describió la situación como "extraña y repentina". Según relató en una entrevista a medios correntinos, su hermana había comentado anteriormente sobre la inseguridad en la zona donde vivía y había presenciado un asesinato en su lugar de trabajo.

Achucarro también señaló que Interpol se ha sumado a la búsqueda y está investigando en los aeropuertos.

En una conversación con el diario El Litoral, una amiga de Laura mencionó que, antes de desaparecer, la mujer había estado mostrando comportamientos inusuales, como si se estuviera despidiendo de las personas. Además, el hermano reveló que, aunque Laura mencionó que estaba en tratamiento con psicólogos, en realidad no estaba viendo a ninguno.

"Es una situación que no entendemos, es muy extraño y muy de golpe. Ya pasaron 48 horas que despareció, el pueblo tiene 1.600 personas. Me parece extraño que ya no la hayan encontrado", comentó su hermano en diálogo con una radio de la zona.

La familia difundió imágenes de la mujer en redes sociales para intentar obtener información sobre su paradero. Achucarro recordó una videollamada reciente en la que notó a su hermana angustiada y cansada, algo que le preocupó, ya que en el pasado había sufrido momentos de angustia, aunque es la primera vez que desaparece.

A pesar de su preocupación por la seguridad de la zona, donde hay problemas de narcotráfico y trata de personas, Laura había estado enfocada en su emprendimiento de alfajores y tenía planes a futuro. En una de sus últimas conversaciones con su familia, les dijo que, aunque quería regresar a Corrientes, no planeaba hacerlo pronto.