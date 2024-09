Urano retrógrado: de qué se trata este fenómeno tan particular

Cada año, Urano retrógrado nos invita a un viaje de 155 días que promete sacudirnos de nuestro letargo. Este 1 de septiembre, el planeta comienza su retrogradación en el 27º grado de Tauro y continuará su recorrido hasta el 30 de enero de 2025, finalizando en el grado 23º del mismo signo.

Urano, conocido como el despertador celeste, no pasa desapercibido. Su impacto se siente con fuerza, especialmente en la casa de tu Carta Natal donde se encuentra Tauro. Este tránsito nos despierta bruscamente a una nueva realidad, haciéndonos ver que algo en nuestras vidas no está alineado con nuestro futuro. ¿Dónde? Eso es lo que nos cuesta identificar al principio.

Este tránsito nos despierta bruscamente a una nueva realidad. Foto: MDZ.

Este tránsito trae consigo una serie de alteraciones inesperadas, como si una descarga eléctrica sacudiera los asuntos de la casa astrológica que Urano atraviesa. Lo que antes parecía estable y seguro, ahora se desmorona, llevándonos a cuestionar nuestros puntos de referencia. Estos cambios repentinos pueden ser angustiantes, provocando un sentimiento de miedo y ansiedad. Es posible que vivamos una separación súbita de algo o alguien que en su momento fue de gran valor para nosotros.

Los asuntos que nos preocupan tienden a perder su estructura rápidamente y a venirse abajo, ya que esta energía trae consigo elementos inesperados que nos desafían a movernos. Urano retrógrado hace trizas la concentración y rompe con nuestras reservas de energías, nos lleva a revelarnos y a sentir toda una revolución interna.

Puede ayudarnos a contactar con la necesidad de expresarnos libremente, que hasta el momento no era conocida. Puede que lleguemos a verdades personales que sacudirán nuestro ego o estancamiento, quizás no sea externamente visible, pero internamente puede ser aplastante, como que conectemos con un aspecto de nosotros mismos del que nos habíamos desconectado y no sentíamos.

Pueden surgir intuiciones que nos indiquen que debemos reformar actitudes en nuestra zona Tauro, y esto traerá una nueva perspectiva, no vamos a volver a verlas del mismo modo nunca más. Gradualmente vamos a ir reemplazando los antiguos modelos por otros nuevos, y lo que antes era un riego ahora puede que no lo parezca tanto, nos sentiremos más atrevidos y hasta con una gran liberación.

Una especie de inquietud reflexiva va a presionar para que cambiemos nuestros patrones de comportamiento externos para nuestro propio beneficio. Puede surgir el sentimiento de insatisfacción, lo que solía ser cómodo y estable, ahora lo notamos aburrido, tedioso y pesado. Urano nos hace tomar conciencia de la imperfección y esto puede resultar un golpe porque durante años hemos vivido muy felizmente con nuestra actitud o situación. Es asombroso como antes jamás pareció que fuera así y lo que cambia aquí no es la realidad sino nuestra percepción de ella. Pero esto lo debemos tomar con calma porque intentar llegar a la perfección, la cual no existe, nos puede hacer caer en depresión y desesperación.

En algunos casos puede darse un período de extrañas desgracias que rara vez pueden ser analizadas o explicadas, las situaciones desafiarán toda lógica. Incluso las oportunidades inesperadas serán difíciles de explicar, pueden surgir ideas brillantes y originales. Podemos tener la certeza de que aquello que una vez dijimos que jamás haríamos va a ser ofrecido como una opción. Su impacto se siente con fuerza, especialmente en la casa de tu Carta Natal donde se encuentra Tauro.

El aprendizaje que trae es que debemos mirar más allá de la superficie de las cosas para descubrir las causas profundas y escondidas que anteriormente ignoramos. Lo que nos llame la atención es aquello que debemos reformar para ayudarnos a integrar un ciclo pasado, que no se resolvió, para poder mirar al futuro con gran claridad. Esta claridad que aparece de repente viene a actualizarnos, resetearnos y reiniciarnos a cambiar nuestra percepción del mundo la cual se vuelve más aguda, profunda y auténtica.

Lo importante en esta fase es comprobar qué es lo que tiene un valor perdurable y lo que es pura superficialidad sin contenido, pura cáscara. El sacudón de esta energía tiene efectos muy positivos, en el sentido de que nos saca del entorpecimiento mental, inercia, obstinamiento a la rutina, a las costumbres caducas, incitándonos a que adquiéranos una nueva piel, a correr riesgos y así tener un nuevo desarrollo de la personalidad. El trabajo es explorar territorios, potenciales desconocidos, y analizar posibles oportunidades, liberando todo nuestro potencial y permitiéndole que aflore a la conciencia para volcarlo en nuestra realidad y así actualizarnos, renovarnos, aggiornarnos y rejuvenecer disfrutando de la libertad auténtica. Astrid Uez.

* Astrid Uez, Astróloga, Abogada, Árbitro Nacional e Internacional, Auditoría de Gestión Gubernamental con certificación internacional.

