El exorbitante porcentaje de ingresos que una pareja debe destinar para pagar un alquiler en Mendoza

Desde la derogación de la ley que regulaba el sector a través del DNU 70/23 en diciembre pasado, el mercado inmobiliario se ha normalizado y ya no hay lista de espera de inquilinos para ingresar a una vivienda. Esto no significa que los inquilinos no vivan una pesadilla al momento de alquilar, renovar contratos o cánones que para muchos resultan inalcanzables. Una pareja mendocina debe destinar más de la mitad de sus ingresos al alquiler.

Desde el sector inmobiliario de Mendoza evalúan positivamente la triplicación de alquileres habitacionales en la provincia durante los últimos meses y aseguran que se debe a la derogación de la Ley de Alquileres. “Los precios en general empiezan a mantener cierta estabilidad por tres motivos: baja de la inflación, aumento de oferta y los propietarios al poder actualizar los alquileres cada tres meses no sienten pérdida contra la inflación como antes que tenían que esperar un año para actualizar. Entonces no aumentan los precios tanto anticipándose a una futura pérdida por inflación”, explicó Estanislao Puelles de Inmobiliarios Mendoza.

El incremento anual del ICL fue del 247,56 %. Foto: Walter Moreno/MDZ.

El incremento anual por ICL fue del 247,56% en el último año, mientras que el incremento en el último trimestre dio 29,39%. Es decir, que una pareja con contrato de alquiler bajo la Ley de Alquileres derogada que pagaba $170.000 y tuvo renovación del monto en agosto, pasó a pagar $590.850. En tanto, aquellos que firmaron contrato con actualización trimestral -que es como se han estado haciendo los últimos contratos después de la derogación de la ley- y estaban pagando $250.000 pasaron a abonar mensualmente $325.000.

Una pareja con salario mínimo destina más del 60% de sus ingresos al alquiler

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que en promedio se debería destinar un 40% del sueldo al pago del alquiler para llegar a pagar los demás gastos del mes. En su medición, además de la cuota del alquiler o hipoteca, incluyen el pago de los servicios.

Una pareja destina más del 60% de sus ingresos al alquiler. Foto: Freepik

Sin embargo, tomando como referencia dos salarios mínimos -suman un total de $524.865,86-, y comparándolo con la evolución del alquiler promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera, según los datos extraídos por MDZ de la página Inmoup, una pareja mendocina destina más del 60% de sus ingresos a los gastos de alquiler.

Precios de alquileres en el Gran Mendoza

De acuerdo al informe de Inmodata publicado en agosto, la zona más económica dentro del Gran Mendoza es la de Las Heras, con una diferencia importante respecto del resto de otros lugares. El relevamiento realizado por MDZ confirmó que donde menos cuesta alquilar un departamento de dos habitaciones con cochera es en Las Heras, pero mostró diferencias en relación a la medición de Inmodata en relación al resto de los departamentos.

Las Heras, el departamento más barato para alquilar. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

El valor promedio del alquiler en el departamento de Las Heras es de $330.000 por mes. Mientras el segmento más económico siguiente es Guaymallén con precios medios de $365.000 mensuales.

En el tercer puesto de los departamentos más baratos se encuentra la Ciudad de Mendoza, donde el valor promedio es de $400.000 por mes. Entre los departamentos restantes hay un empate. Maipú y Godoy Cruz tienen precios promedio de alquileres en los $440.000 por mes. Sin embargo, Godoy Cruz tiene mayor cantidad de ofertas.