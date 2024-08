Proponen que la educación financiera sea parte de la currícula escolar

Desde hace bastante tiempo que se viene hablando de la adicción que muchos adolescentes están padeciendo por las apuestas online. No es desconocido el caso de niños que endeudan a sus padres por esta razón.

Pero la problemática de fondo es que niños y adolescentes desconocen cómo administrar el dinero y se ven tentados en ver incrementado sus ingresos con alternativas azarosas.

Por esta razón, la psicopedagoga y educadora financiera Gabriela Totaro propone que se incorporen conocimientos de educación financiera en la currícula de las escuelas, para que los estudiantes vayan adquiriendo información de complejidad acorde a su edad y madurez cognitiva.

En diálogo con MDZ, Totaro explicó: "Se puede empezar a incorporar educación financiera desde Sala de 5 años hasta el último año de la Secundaria. Adquirir aprendizaje respecto al manejo del dinero es un tema que nos interpelan toda la vida".

La capacitadora señaló que muchos jóvenes, cuando finalizan sus estudios medios y obtienen su primer trabajo, pueden no comprender cómo acceder a una cuenta bancaria, ni cómo funciona una tarjeta de débito, o si debe pagar algún impuesto.

“El proyecto apunta a que los estudiantes vayan adquiriendo conocimientos conforme a que vayan creciendo. Y llegar al final de la Secundaria con la mayor cantidad de conceptos como para equivocarse lo menos posible en sus finanzas, de forma tal que eso impacte en la sociedad. Porque cuando uno toma decisiones financieras con mayor conocimiento y con mayor conciencia, eso impacta en la economía de tu país", afirmó.

Según señaló Totaro, la experiencia de impartir conceptos de educación financiera en las escuelas ya se realiza con éxito en otros países. Foto: Shutterstock

El pensamiento mágico

Según señaló, esta experiencia ya se realiza con éxito en otros países, pero en algunos colegios de muy alta elite. "En Israel, a partir de los 11 años trabajan con negociación y emprendedurismo", ejemplificó. Además, indicó que "se tiende a pensar o a creer que el que tiene mucho dinero puede tener acceso al mercado financiero o a los conocimientos, y no es así. Cualquier persona tiene que saber cómo manejarse, cómo armar un presupuesto, por ejemplo. Y eso no te lo enseñan", resaltó Totaro.

La psicopedagoga explicó que la de "educación financiera" es un concepto tan poco conocido que muchos piensan que los conocimientos que buscan impartirse están más relacionados al mundo del trading o las criptomonedas.

"Para hablar de educación tenés que tener formación pedagógica. Hoy, en nombre de la educación financiera, te hablan de cripto, de tradear y te venden distintos tipos de cursos. Pero una cosa es enseñar y otra es educar, que requiere de una formación con un enfoque de psicología evolutiva. Porque educarse financieramente no es sinónimo de ´llenarse de plata´ porque no existe la magia. Esto de empezar a tradear hoy y volverte millonario. No es así", enfatizó Totaro.

"Hoy es sabido que los chicos en las escuelas están con esta relación con el juego online, sin tener la madurez suficiente para saber las consecuencias que tiene esta adicción. Porque no es algo que lo hayan aprendido, sino que les llega con la publicidad permanente que ven hasta cuando miran deporte, cuando ven videos en TikTok o en Instagram. Está al alcance de la mano, y ellos no tienen el conocimiento básico de los riesgos financieros a los que se exponen", describió la educadora.

"En Argentina tenemos ese ´pensamiento mágico´ que nos emparenta a tener entre 8 y 12 años de edad a nivel de educación financiera. Con esto quiero decir que nos falta un montón de formación. Creemos que un juego nos va a salvar o te va a dar mucha plata. Eso forma parte de esa falta de instrucción y de formación financiera. Por eso mismo, cuanto más joven se es, cuanto aprendés de más chico, más rápidamente incorporás los hábitos", enfatizó.

Sobre la ludopatía, hoy muy presente en edades muy tempranas, señaló: "No existe una única causa, es pluricausal la problemática del juego online en los chicos. Hay que pensar que los padres están estresados, no llegan a fin de mes y hacen el esfuerzo para ayudar a los hijos dándoles dinero. El niño no tiene información sobre el manejo financiero, pero mamá y papá tampoco porque sus padres se educaron con el concepto del "colchón bank", es decir, en un país con poca estabilidad financiera, guardaban sus ahorros debajo del colchón", recordó. "Solo el 3% de la población argentina tiene sus finanzas planificadas", reveló.

Para Totaro, hablar de dinero en un hogar sigue siendo muchas veces un tema tabú. "Si yo a mi hijo no le explico lo que cuesta salir a trabajar, no lo participo del presupuesto familiar, que entienda lo que cuesta ahorrar, que es una empresa regulada, qué son las compañías de seguros, qué son los brokers, y demás, es lógico que piense que, a través de un juego, va a ganar plata", reflexionó. Una mamá que tiene educación financiera, va a poder hablar con su hijo de dinero y enseñarle a administrarlo, asegura Gabriela Totaro. Foto: Gentileza.

Transmisión de hábitos financieros

Lavarse las manos, saludar, decir gracias; son conocimientos en valores adquiridos con la educación asistemática. Y, en general, es la madre quien transmite a sus hijos la mayoría de esos aprendizajes. Es por esto que Totaro enfatiza la importancia de que la mujer se eduque en los conceptos financieros.

"Una mamá educada financieramente también va a poder hablar con su hijo de dinero y enseñarle a administrarlo. Aún en un mundo en el que las mujeres estamos empoderadas, ganamos menos que los hombres. Está estadísticamente estudiado que una mujer tiene que trabajar 10 años más para por ahí conseguir el mismo ahorro que un hombre. Existe además lo que se llama el ´maltrato financiero´ por el cual un montón de mujeres que no se separan porque no saben cómo manejar luego sus finanzas, ya que siempre las dejaron en manos de los hombres. Es algo hasta cultural pensar al hombre como proveedor, mientras la mujer se queda en la casa con los hijos. Pero en los últimos años, esto está cambiando", aseguró.

Para colaborar con ese cambio es que a través de su cuenta de Instagram @gt.educacionfinanciera brinda capacitaciones dirigidas a mujeres. Este miércoles a las 18.30 vía meet lanzó el curso “Contálo Mujer” para brindar conceptos sobre cómo ahorrar, invertir y administrar el dinero para lograr la independencia financiera de mujeres, madres, independientes y/o emprendedoras.

Pero volviendo a la mamá educada financieramente, la psicopedagoga ejemplificó con lo que ocurre en su propio hogar.

"Yo tengo tres hijos: uno de 22 años, otro de 16 y otro de 13. El más chico empezó a invertir en bolsa a los 8 años, el otro empezó a los 11 años. Yo les mostré qué era una cuenta comitente, cómo funciona el mercado de capitales, por qué tiene que estar regulado, qué es por la Comisión Nacional de Valores, qué es una acción o un bono. Para que ellos entiendan lo que están haciendo. Les fui enseñando de a poco", comentó. "Silver", el cuento que escribió Gabriela Totaro y que adapta la historia de Aladino para la educación financiera.

Por supuesto, que esto no es lo que ocurre en la mayoría de los hogares y la razón es sencilla: muchos padres no comprenden estos temas. "Si un adulto no lo sabe, ¿cómo podemos pretender que un niño no caiga en estos juegos online?", advirtió Totaro. Sin embargo, admitió: "Uno nunca está exento".

"En casa también pasó que los chicos se metieron a apostar en juegos online. Pero la gran diferencia fue que ellos saben cómo ir invirtiendo y ganando plata de a poquito. No necesitan del azar para ´querer salvarse´. Ellos cobran una mensualidad y destinan un porcentaje al ahorro, otro a la inversión, otro para sus gastos y uno, muy chiquitito, les dejé para que hicieran esto de las apuestas. Perdieron una vez, perdieron dos, y no lo hicieron más. Aprendieron por el error. La diferencia es que ellos habían aprendido a ahorrar y tener disciplina. Saben que hacer dinero no es algo mágico, que si ponen diez no van a tener cien mañana. Que es algo que lleva tiempo", enfatizó.

Por último, destacó que existen muchas "falsas creencias" respecto al mundo financiero. "Una de ellas es que tener un asesor financiero es caro. Segundo, que hacer inversiones es para gente que tiene mucha plata. La otra es que es imposible hacerlo con un país con la economía tan inestable. Hay que tener en claro que no existe ningún tipo de mercado que te vuelva rico del día a la mañana. Por eso, hay que distinguir el concepto de tranquilidad o libertad financiera con llenarse de plata. Son dos cosas totalmente distintas", aseguró.

Cabe destacar que Gabriela Totaro es autora del cuento "Silver", un proyecto que nació en 2019 y fue lanzado el año pasado en Amazon, siendo best seller en Argentina, México, Canadá y Estados Unidos. Además, tiene ilustraciones de Dolores Avendaño, que es la ilustradora de Harry Potter. "Es un proyecto que me llena de orgullo. La historia es una adaptación de ´Aladino y la lámpara maravillosa´, solo que el genio es un genio financiero. El cuento está hecho a propósito para que los papás se lo leamos a nuestros hijos que tengan entre 6 a 8 años, y que 8 a 12 años lo puedan leer solos. En el final, incluimos una práctica que es un presupuesto familiar para trabajarlo en familia", detalló.