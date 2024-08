La ONG que lucha contra la pobreza en el monte chaqueño: "Me emociona ver a los niños poder educarse"

"Es una fuerza que lleva todo para adelante, incluyendo a la esperanza", así describe Juano Chalbaud a la Asociación Civil Monte Adentro, que él mismo creó en 2016. Fueron incontables los viajes que hizo durante toda su vida a El Impenetrable chaqueño, donde las familias lograron cautivarlo y, según contó a MDZ, hoy vive allí junto a ellas luchando para sacarlas adelante, a través de programas de educación, salud, deporte y oficio.

Cálido, alegre. Saluda con un beso en cada mejilla y desborda de positivismo. Pero esa sonrisa que lleva para todos lados se construyó a base de esfuerzo. La pobreza y la falta de recursos que hay en el monte de Chaco son cada año más notables. La fuerza de su ONG ha permitido ver cómo se educan los niños, cómo los adolescentes consiguen becas, y cómo las madres logran autosustentarse y ser el motor financiero de sus familias.

El Impenetrable es tan sólo un tesoro más de Argentina que se está perdiendo. Sus bosques desaparecen a gran velocidad debido a la destrucción del ecosistema, y con él se lleva a muchas comunidades rural por la falta de oportunidades. Este ingeniero de 37 años se niega a bajar los brazos y apuesta a cada habitante de allí.

Video: entrevista a Juano Chalbaud, fundador de la Asociación Civil Monte Adentro

¿Cómo y cuándo surgió la Asociación?

Monte Adentro surge a partir del año 2016, después de muchos años de visitar comunidades rurales de El Impenetrable chaqueño. Y el vínculo con las familias y con las personas de este gran bosque nos conmovió tanto, nos llenó tanto de vida, que decidimos no abandonar esa amistad y para eso en su origen creamos un monte adentro, para que ahí existan las oportunidades y condiciones que hagan posible una vida plena en el monte chaqueño.

¿Cómo conociste el Monte chaqueño?

Yo me crié en Capital Federal, estudié mi carrera de Ingeniería acá y mientras hacía la secundaria y la universidad íbamos en diferentes misiones espirituales a visitar comunidades del monte, y eso empezó a generar una sed en mí y en varios más de poder visitarlas más asiduamente. Y en eso se encuentros se iban despertando sueños para hacer realidad, para que cada vez se pueda vivir con una dignidad acorde a la dignidad del monte, y así fue que un día decidimos quedarnos para poder vivir siempre junto a las comunidades.

¿Cómo está conformado el equipo?

Nosotros somos hoy en día un equipo grande de casi 40 personas, que todos los días salimos a más de 30 comunidades rurales a desarrollar programas de educación, de deportes, de oficios, de emprendimientos, de acceso al agua, de wifi, de preservación de la naturaleza. Y estamos apoyados por una multitud de personas voluntarias desde otros lugares del país, como Buenos Aires y otras provincias, y también padrinos y madrinas que hacen posible que todo esto exista.

La ONG de Juano trabaja junto a las comunidades rurales del impenetrable chaqueño. Foto: Gentileza

¿Qué programas educativos llevan adelante?

En educación, nosotros llevamos adelante una diversidad de programas de alfabetización, de apoyo escolar extracurricular para primaria y para secundaria, becas para jóvenes que no pueden acceder al secundario en su paraje para que sí lo puedan hacer y también escuelas de fútbol y espacios deportivos. Buscamos una integralidad para que ahí puedan desarrollar todas sus habilidades y capacidades sin tener que irse lejos.

¿Y cómo son los programas laborales?

Para salvar al monte chaqueño es indispensable no solo la educación, sino las posibilidades de formación para el trabajo y la generación de empleo de ingreso. Por eso llevamos adelante programas de capacitación en oficios a más de 200 mujeres del monte y las apoyamos para que eso se convierta en un emprendimiento.

Hoy tenemos en marcha una marca de costura basada en economía circular y de telar, que se llama 'Manos del monte'. También estamos por iniciar proyectos de carpintería y de apicultura con la miel y, a la vez, dentro de las comunidades ya hemos logrado conformar panaderías rurales. Todo eso va generando un ingreso genuino que transforma el hogar y eso termina transformando al gran Impenetrable chaqueño.

La fundación hace un acompañamiento integral a las familias. ¿Cómo lo llevan adelante?

Nosotros acompañamos a toda la familia, por eso decimos que acompañamos desde que una persona está en el vientre de su madre hasta el final de su vida. Tenemos programas que involucran a la primera infancia en lo que es atención nutricional y acompañamiento de la madre, a la niñez y a la adolescencia con los espacios deportivos, apoyos escolares y becas, y también a la juventud adulta y a la adultez, con estos programas de oficio, con atención en salud, acceso al agua, conectividad. Porque si no se abarca a todo el monte desde todas las dimensiones, podemos llegar a perder este gran tesoro que es nuestro último gran bosque y sus comunidades: El Impenetrable chaqueño.

Juano Chalbaud creó la Asociación Monte Adentro. Foto: Gentileza

¿Cuántas familias son acompañadas hoy en día?

Hoy acompañamos aproximadamente a unas 700 familias, lo cual representan unas más de 3000 personas dispersas en un radio inmenso, que es mucho más grande que la Capital Federal la superficie que que abarcamos, y eso hace a la exigencia y a la necesidad de formar mucho equipo para llegar casa a casa, y no solo llegar cada tanto solo algunos lugares.

¿Cómo definirías al monte chaqueño desde tu experiencia personal?

Yo siento la vida en su más profunda expresión, esencia y vitalidad adentro del monte chaqueño, porque el monte no te permite tener un plan B. Ahí es entregarlo todo o simplemente buscar otro lugar. Y cuando uno entrega todo, siente la vida con todas sus fuerzas y cuando uno la entrega con toda su fuerza lo que uno experimenta es el profundo amor que hay en las personas, en especial del monte, y en toda la vida que tiene El Impenetrable, que es una gran biodiversidad, una diversidad de culturas y familias que lo dan todo para, con muy poco, lograr un montón, como construir comunidades rurales.

¿Cuáles son las principales problemáticas que se ven en el Monte?

Las principales problemáticas que tenemos en el monte, por un lado, tiene que ver con los feroces desmontes que hay, no de la gente que vive en el monte, sino de afuera que no respetan el modo de vivir de las comunidades. Tenemos también problemática en falta de más y mejores oportunidades educativas, de empleo, de acceso al agua, de que se le entregue la tierra a quienes ya viven allí hace muchos años, décadas, cientos de años o milenarias.

Y políticas públicas en el monte no hay, no hay, y como no hay políticas públicas se hace dificilísimo poder pensar a largo plazo. Las necesitamos urgente. Políticas públicas para el agua, políticas públicas para la titularidad de la tierra, políticas públicas para que exista formación para el empleo y capital para emprender local, políticas públicas para que realmente se cuide el ecosistema y no leyes que no se cumplen, y políticas públicas para lo que es el agua, que es el tema número uno muchas veces para las familias que viven allí.

¿Qué resultados fueron viendo a lo largo de estos años de tanto trabajo?

Después de estos 10 años de trabajo, a nosotros nos emociona muchísimo ver a personas que conocimos desde muy chiquitas, hoy ya con el secundario terminado estudiando una carrera o formándose en un oficio. Nos emociona mucho ver cómo chiquitos y chiquitas se van alfabetizando, nos emociona mucho cada adolescente que logra ir al secundario a través de una beca, cada familia que pasa a tener acceso al agua a partir de la construcción de una cisterna, nos emociona ver a las comunidades que se van conectando al mundo a través de los puntos digitales. Y es profundamente conmovedor e inspirador ver a tantas mujeres jóvenes y madres que tal vez no terminaron la primaria o solo la secundaria y hoy se capacitan en un oficio y generan un ingreso con emprendimientos propios, motorizando a toda una familia y a toda una comunidad.

Es una fuerza que lleva todo para adelante, incluyendo a la esperanza. Siempre queremos compartir que El Impenetrable chaqueño es un tesoro para nuestra sociedad y para la humanidad, que lo estamos perdiendo, que está desapareciendo el bosque una velocidad muy grande y las comunidades ante la falta de oportunidades y la destrucción del ecosistema se van teniendo que ir. Y perder ese tesoro nos empobrece a todos, mientras que cuidarlo, poniendo las oportunidades y condiciones que las familias necesitan para vivir allí, nos permite sostener al monte porque ellas mismas lo cuidan. Y familias que viven en la autosustentabilidad de producir su propio alimento, cuidarse unas a otras, y cuidar el ecosistema, son un faro que nos invitan a pensar en un nuevo modo de vivir, sustentable, digno y a partir del cual toda la humanidad se pueda también regenerar y pensar hacia adelante.