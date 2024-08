Universidades en guerra: los masivos paros que se avecinan por la emergencia salarial

Las universidades vuelven a protestar contra el Gobierno luego de algunos meses de alto al fuego. La Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) son hasta ahora las únicas que declararon la emergencia salarial de su personal docente y nodocente, y ya tienen en la mira varios paros y manifestaciones que afectarán las clases.

Debido al 40% de pérdida del poder adquisitivo de los sueldos durante el primer semestre de este año, las instituciones decidieron tomar cartas en el asunto. A pesar de los grandes aumentos que habían conseguido para el presupuesto destinado a la infraestructura, este otro es un tema que sigue sin resolverse.

La pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios

De diciembre a julio, la actualización del salario del personal de las universidades nacionales fue del 68,6%, período en que el costo de la vida medida con el índice de precios al consumidor se posicionó en un 126,4%. Es decir, el incrementó no logró evitar esta perdida salarial, superior al 55%.

Pero, además, el aumento del 6% correspondiente al mes de diciembre, como una gran parte del que computa para el mes de febrero, ya habían sido negociados en la paritaria de noviembre de 2023. El malestar viene por este lado: no hubo nuevos arreglos. Recién en mayo, y tras largas negociaciones en medio de la emergencia presupuestaria, el Gobierno de Javier Milei confirmó el 270% de aumento para infraestructura.

Los sueldos, por lo tanto, aparecen como un ítem postergado. Aparentemente en septiembre estaba previsto que, por parte de la cartera de educación, se ponga el tema en la mesa de debate con autoridades y gremios, pero la emergencia encuentra su urgencia en estos meses.

Las medidas de la UBA

Ya es la segunda vez en el año que la UBA se declara bajo emergencia salarial y agosto promete ser un mes movido. Emiliano Cagnacci, secretario general de Asociación de Docentes de las Universidad de Buenos Aires (ADUBA), ya había anticipado que se vendrían medidas de fuerza, y luego de una reunión del Frente Sindical Universitario que tuvieron por la tarde del pasado martes, determinaron que harán paros y movilizaciones.

El próximo lunes 12, los docentes y no docentes de la prestigiosa institución desarrollarán una paralización de la actividad por 24 horas y, luego, una protesta de 72 horas; no prestarán servicios e impedirán el inicio del segundo cuatrimestre. Y es que esta fecha no fue elegida inocentemente, pues es el momento en que comienzan la mayoría de las clases en la universidad.

La UBA prepara varios paros y marchas por la emergencia salarial.

Además, el martes 20 y miércoles 21 habrá otro paro que será nacional, y el 30 de agosto reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en La Pampa, con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical Universitario, bajo lo cual posiblemente se anuncie otra marcha nacional de cara a septiembre. Fueron la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) las que empujaron todas estas medidas a nivel país.

El accionar de la UNC

"En julio, el salario docente debió haber aumentado un 43%", es lo que se reclama desde la UNC. Desde el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) apuntaron también contra las políticas de ajuste, y anunciaron para este miércoles 7 de agosto un paro total de las actividades bajo el lema del "Ruidazo": a las 17:00 horas llamarán a docentes y no docentes para concentrarse sobre la avenida Velez Sarsfield y Duarte Quirós, frente a la Facultad de Ciencias Exactas.

La consigna descansa en llevar algo para "hacer ruido" y generar presión social. Aunque esto no termina ahí, porque la UNC también gestará toda una semana de paros entre el 12 y el 16 de agosto; habrán clases públicas, mesas de trabajo, muestras de investigaciones y publicaciones, un programa de radio abierta y un festival por la educación pública.

Las universidades que aún no definieron sus paros

De la UNRC aún no hay noticias, pues declaró la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y nodocentes en los últimos días y aún están definiendo las acciones que se tomarán de cara a las próximas semanas. La otra institución cordobesa que seguramente se sume a esta medida puede ser la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la cual difundió una carta en las últimas horas explicando que se viven momentos difíciles en torno a la situación salarial que atraviesa su personal.