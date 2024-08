Fin al monopolio de SUBE: qué pasará en Mendoza tras la última medida del Gobierno nacional

Mediante el decreto 698/2024, publicado en la edición de este martes del Boletín Oficial, el Gobierno puso fin al monopolio de la tarjeta SUBE como medio de pago en el transporte público, proponiendo otras opciones. El sistema de percepción de tarifas se ampliará en los servicios de “transporte público automotor, ferroviarios de superficie y subterráneo y fluvial de pasajeros y servicio de cablevía”. Como cada medida del Gobierno nacional, el impacto en las provincias tendrá un poco de "delay", aunque en Mendoza esperan poder implementarlo en el corto plazo y miran con buenos ojos esta medida, aunque no se sabe será una de las ciudades en las que se harán pruebas.

Una importante aclaración que hacen desde el Gobierno de Mendoza es que desde hace tiempo, de hecho desde la gestión anterior del Gobierno nacional, vienen pidiendo una actualización del sistema para poder abonar el transporte público con otros medios de pago y no solamente con la tarjeta SUBE. Desde el Gobierno nacional insisten en que el primer paso es la habilitación a las tarjetas de débito (por la facilidad en la aplicación) y luego, en etapas futuras, se implementará el pago con tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Además, la SUBE seguirá estando disponible para aquellos que tengan algún tipo de subsidio o tarifa social.

Sin embargo, esto no estará disponible de inmediato ya que los procesos técnicos pueden demorar. El subsecretario de Transporte de la provincia de Mendoza, Luis Borrego, habló con MDZ Online al respecto y destacó: "En Mendoza lo veníamos solicitando desde 2023 porque los mismos usuarios son los que usan distintos medios de pago para hacer sus compras y el transporte no debía quedar atrás. Lo que ha sucedido con este decreto es la reglamentación y lo celebramos, lo entendemos como algo necesario. Le da flexibilidad al usuario, no lo atrapa a la tarjeta SUBE, que también vemos bien que continúe con la competencia con las tarjetas de débito o crédito".

"El decreto habilita a la reglamentación para tener otros medios de pago. Hay que trabajar en el trasfondo tecnológico que permita habilitar este sistema, va a llevar algún tiempo. Como venimos trabajando con esto desde hace tiempo, ahora vamos a seguir para avanzar con lo tecnológico. Queremos que se traduzca en el corto plazo en una facilidad para el usuario. La medida es importante, llevará su tiempo de adecuación pero vamos a trabajar para que esté disponible lo antes posible", destacó el funcionario provincial a MDZ Online.

Cambios en el transporte público de Mendoza en cuanto a la forma de pago. FOTO: MDZ.

En un carril paralelo corre la posibilidad de pagar el pasaje del transporte público con el teléfono celular a través del sistema SUBE Digital. Desde el área de transporte de la provincia habían anticipado a MDZ que se venían realizando pruebas en Mendoza para que se pueda abonar el boleto desde la app de SUBE y solamente arrimando el teléfono a la validadora de cada micro. "Es algo que gestionamos y solicitamos, pero es Nación Servicios quien tiene que implementarlo. Próximamente se va a estar aplicando en Mendoza, estamos esperanzados con eso para que próximamente podamos tenerlo. Pero va en paralelo a lo que se reglamentó hoy, esto va a tener una acreditación permanente con la aplicación de SUBE", aclaró Borrego a este medio.

El sistema SUBE Digital se basa en una nueva funcionalidad de la App SUBE para pagar el boleto de colectivo con tu celular. Todavía funciona solamente para algunos teléfonos que tienen un sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC. De esta forma, un usuario debería subirse al colectivo y simplemente apoyar el teléfono en la validadora hasta que la misma de el "okey" de que el pasaje fue abonado.

Según indicaron a nivel nacional, no se necesita conexión en tu teléfono al momento de pagar, pero sí se requiere una adecuación del sistema de validación del sistema de transporte público en las provincias. Una aclaración importante es que SUBE Digital no contempla las gratuidades o boletos estudiantiles y con beneficios, en esos casos se seguirá utilizando la tarjeta física.

El detalle del decreto publicado por el Gobierno nacional este martes

El decreto expresa que “se entiende por interoperabilidad de medios de pago a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto”.

“Se fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros”, detalla.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que el Banco de la Nación será responsable del “procesamiento de la totalidad de las transacciones y de la administración y mantenimiento del equipamiento embarcado y no embarcado”.

“Todos los derechos de propiedad sobre los dispositivos que se incorporen al equipamiento embarcado y no embarcado actualmente instalado en los distintos modos de transporte serán de titularidad del Estado Nacional”, señala el decreto.