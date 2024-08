La historia del Robin Hood de Fútbol Libre: "Lo único que quiero es que la gente pueda ver los partidos"

El miércoles 10 de julio en vísperas del partido entre Uruguay y Colombia por las semifinales de la Copa América miles de fanáticos del fútbol se sorprendieron por la repentina caída de la plataforma Fútbol Libre. Grupos de Whatsapp colapsados de mensajes con sugerencias de dónde ver el partido, nadie entendía qué estaba ocurriendo hasta que se conoció la noticia de la detención del "Robin Hood" del fútbol, un joven mendocino que según se dijo en ese momento habría sido el creador de Fútbol Libre. Mirá la entrevista completa al final de la nota.

A Ezequiel Ponce, de 23 años y oriundo de Godoy Cruz, le cayó la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) a la puerta de su casa tras una denuncia de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, organismo encargado de la regulación de la distribución de contenidos online para evitar maniobras de piratería que perjudican a las empresas que tienen los derechos de dichas transmisiones. Ese día, alrededor de las 7 de la mañana Ezequiel se estaba levantando cuando la UFEIC golpeó su puerta haciéndose pasar por alguien de Mercado Libre que iba a entregar un paquete.

“Me golpearon la puerta se hacen pasar por Mercado Libre, dicen que tiene un paquete y entra la Policía Federal. Me dice que es por un allanamiento. Obviamente yo no entendía nada porque recién me levantaba, entonces no comprendía la situación. Fue un momento muy muy tenso, muy triste”, contó Ezequiel en un mano a mano con MDZ. La policía pensaba encontrarse con la súper computadora, con un equipamiento digno de un hacker pero lo que encontraron fue muy distinto: una casa humilde, un celular y una notebook con la que Ezequiel no solamente navegaba en Internet, sino también usaba como herramienta para estudiar la carrera de Ciencias Políticas que cursa en la Universidad Nacional de Cuyo.

A Ezequiel lo detuvieron por el presunto delito de violación del derecho a la propiedad intelectual y lo trasladaron hacia la Ciudad de Buenos Aires. Allí, lo indagaron y así como se lo llevaron, lo dejaron en la calle, sin teléfono y sin dinero para poder volver. En ese entonces, un docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que conocía Ezequiel se puso en contacto con Marcelo Canale, quien hoy es el abogado del joven. “Lo dejaron tirado y yo justo estaba allá así que lo fui a buscar gracias a un profesor de la facultad que me contactó”, dijo el abogado.

Más allá de la acusación que le hacen a Ezequiel, lo que ocurrió, de acuerdo a sus propias palabras, fue que él transmitió el partido de Boca vs Potosí que solo podía verse por los canales pagos, por un error en el token de acceso de DirecTV. “Ese partido obtiene unos 6 millones de visitas, pero lo que sí quiero aclarar es que ese partido empieza a tener mucha visita porque yo primero lo empiezo a compartir con mis amigos y de alguna manera Fútbol Libre, levanta esta transmisión y se empieza a replicar en muchos sitios de fútbol libre y también en la misma plataforma de Twitter. Entonces empieza a tener más visitas hasta que llega a millones de visitas cuando termina el primer tiempo”, explicó el joven que aclaró no ser el creador de Fútbol Libre sino un simple repetidor, por un error que había en la propia plataforma de DirecTV. “No tengo ningún vínculo con Fútbol Libre”, aseveró el muchacho.

A su testimonio, el Dr. Canale incorporó que Ezequiel “fue interrogado por el Fiscal respecto a si conocía a cinco sujetos que fueron mencionados uno, él no los conoce y no tiene ni idea de dónde pueden estar viviendo, uno de ellos, supuestamente en Perú”. Además, señaló que cuando el fiscal habla del aporte de direcciones, “estamos hablando de direcciones de HTTP y URL que son direcciones informáticas”, en referencia a los datos que aportó el jóven a la causa. “No fueron domicilios, como si él conociera dónde estaban las otras personas que estaban reproduciendo estos estos contenidos”, aclaró.

De estudiante experto en informática a “Robin Hood” del fútbol

Ezequiel es un estrudiante de la Facultad de Ciencias Políticas con mucho conocimiento de Informática. Desde chico se pasaba largas horas en el cyber y fue desarrollando una habilidad que pocos tienen pero muchos aprenden de forma autodidacta, en el manejo de redes de datos e informáticas. Un conocimiento que de grande le permitió hasta colaborar con la Biblioteca de la propia facultad cuando detectaron un problema en el sistema y acudieron a él para solucionarlo.

Tras conocerse la noticia de su detención, Ezequiel fue -y aún es- catalogado por miles de personas como un “héroe nacional”, un “Robin Hood” del deporte. El reclamo por su libertad copó las redes sociales durante varios días pero él no se considera una especie de héroe al habilitar el acceso para que todos pudieran ver fútbol. “Lo hago porque hay mucha gente que no puede acceder a los partidos. Considero que hay un monopolio de las empresas. El partido de Boca-Potosí fue exclusivo de DirecTV y no todas las personas tienen acceso a la señal”, sostuvo el joven a modo de crítica del negocio que se hace con el deporte en vez de ser considerado como parte del derecho al acceso a la cultura y la recreación.

“Considero que de alguna manera deben liberar lo que es el fútbol, porque es un contexto muy económico muy difícil. A la gente se le hace muy difícil pagar. Antes con Fútbol para Todos, de alguna manera, la gente podía acceder a los partidos gratis en cualquier parte del país. Ahora hay muchos monopolios donde la gente no puede pagar y cada vez hay más empresas que se llevan todos los partidos”, detalló Ezequiel. “Lo único que quiero es que la gente pueda ver los partidos, no lo hice por un tema económico”, agregó.

“Estamos esperando el resultado de las pericias”, manifestó el abogado y anunció que la semana próxima habría movimientos en la causa. La gente de Alianza, agregó, “vinieron a buscar la supercomputadora con los súper elementos tecnológicos, hicieron un allanamiento desproporcionado y se encontraron con un chico estudiante con una expertise que incluso sorprendió al fiscal”, expresó el abogado.

Una Ley inadaptada a la actualidad y el pedido de sobreseimiento

La Ley 11723, sancionada en 1933, establece el Régimen de Propiedad Intelectual en Argentina. Se trata de una norma con poco menos de un siglo que tuvo una modificación en el año 1989, cuando se agregó el artículo 72 bis para definir la pena de un mes a seis años para quien viole los Derechos de Autor.

Sin embargo, la Ley ha quedado completamente desactualizada desde el punto de vista del Dr Canale, defensor de Ezequiel. “Hay un vacío legal”, sostuvo y explicó que la normativa vigente “no diferencia entre un Hacker y una Cracker”.

“Nosotros pedimos el sobreseimiento, es el único camino, más allá de que el Congreso deberá modificar y adecuar a los tiempos actuales la Ley de Propiedad Intelectual. Es de 1989 la última modificación, me parece que ha pasado un lapso de tiempo importante”, concluyó Canale.