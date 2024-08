Dinamarca: cómo es uno de los Estados de bienestar más modernos según un mendocino

“El Estado danés siempre te va a ayudar, pero te va a exigir y te va a controlar para que nadie se aproveche de esa ayuda”. La frase pertenece a Pablo Merin, un mendocino que nació y creció en San Martín, Mendoza, lugar que dejó atrás en 2001 para instalarse en Europa. Fue en el viejo continente donde conoció a Gunnava Olsen, una mujer de las Islas Feroe con quien se terminaría casando y decidiría formar una familia. Esa decisión lo llevó a vivir en un territorio que pertenece al Reino de Dinamarca. También tuvo su experiencia en su capital, Copenhague.

La historia de Pablo en el país nórdico comenzó en su ciudad más importante. “En Copenhague tuve una experiencia linda, solo fue complicado con el idioma Danés, pero todos hablan inglés también. La monarquía hoy en día es algo decorativo y cultural. No toman decisiones, es algo más decorativo para mantener la cultura, la historia. La política en ese país es diferente, hay unos tres pilares que no se negocian ni se cambian y lleva funcionando por años, la educación pública, la sanidad pública, sistema farmacéutico estatal, los sueldos dignos y los derechos laborales. Todos los partidos políticos gobiernan en coalición y han encontrado el equilibrio entre el socialismo y el capitalismo liberal”, explica a MDZ.

El centro de Copenhague

Foto: Pablo Marin

Desde hace años, Dinamarca es reconocida como uno de los mejores lugares del mundo para vivir por su calidad de vida, un Estado de bienestar moderno y su política de redistribución de ingresos. Más allá de la información a la que se puede acceder a través de internet, libros y enciclopedias, siempre es interesante escuchar la voz de quienes cotidianamente conviven con la sociedad nórdica. “La política que prevalece es el equilibrio entre el socialismo comunista y el capitalismo liberal. Como dicen ellos otro tipo de capitalismo. Donde se mezclan las ayudas sociales con responsabilidad y la libertad económica. Tienen el concepto de que todos tienen derecho a una vida digna, y a su vez todos tienen una responsabilidad ante la sociedad. Se pagan muchos impuestos, la mitad del sueldo más o menos se va en impuestos más otros que pagas aparte, pero los sueldos por ley y convenios, tablas sindicales son altos y después de pagar esos impuestos te quedan buenos sueldos. Todos esos impuestos vuelven a la sociedad en beneficios como la educación, que es igual para todos. Quien gana más y quien gana menos, se beneficia, pero por sobre todo los que ganan menos, quienes también pagan muchos impuestos. Es una forma colectiva de pesar y en Dinamarca funciona”.

Independientemente de la institución u organismo internacional que desarrolle rankings sobre la confianza de los ciudadanos en su gobierno, democracia, leyes o preocupación por el prójimo, el país Danés frecuentemente ocupa un lugar en el podio. Entre los puntos que destacan las virtudes de Dinamarca aparecen la educación gratuita; salud gratuita; asistencia social, subsidio estatal para estudiantes mayores de edad; subsidio de vivienda para personas con salarios bajos y un año de permiso por maternidad , incluyendo el pago del salario completo durante 6 meses, entre otros puntos. “La educación es totalmente estatal e inclusiva. Ellos piensan que si invierten y dan todo para estudiar están invirtiendo a futuro. Tendrán personas educadas y especializadas, por las que se pagaran mejores sueldos y, por ende, más impuestos para el Estado. “La universidad también es estatal. Cuando acceden a la universidad, todos los estudiantes por ley y derecho reciben un sueldo de unos 800 dólares para poder pagar el alquiler, si alquilas, comer, y trasladarte a la universidad. Eso hace que económicamente cualquier joven puede estudiar sin depender de la economía de sus padres. Es muy común que los jóvenes hagan algunas horas de trabajo en tiendas o restaurantes para ganar algo más y vivir mejor. En Dinamarca la ley dice que estudiar es gratis y un derecho”, afirma Merin.

El verano Danés

Foto: Pablo Merin

En cuanto al sistema de salud, Pablo también destaca la importancia del Estado de Bienestar. “Toda la sanidad es pública, incluida la farmacéutica. Tienen hospitales públicos en donde no pagás por nada. Existen sanatorios públicos en cada zona donde tienes tu doctor y vas cada vez que necesitas, no existen las prepagas u obras sociales. En el momento que naces y eres registrado, la municipalidad designa el sanatorio y los doctores que puedes elegir. Cuando pides turno o vas al sanatorio u hospital solo tienes que decir tu número personal y eres atendido. Si tienes cáncer, todo el tratamiento es gratis, no pagas por nada que sea medicina”.

La comparación con su país de nacimiento

En 1999, Argentina ya mostraba los primeros indicios de una crisis que venía cocinándose a fuego lento y que culminaría con el estallido económico social de 2001. En ese contexto, Pablo masticaba desde hacía tiempo la posibilidad de experimentar como sería vivir en un país diferente al que lo vio nacer. Terminaron siendo más de uno y Europa se transformó en su nuevo hogar. “Me fui con un pasaje y plata para un mes, fui a la casa de los hijos de un amigo de mi papá en Talavera de la Reina. Ahí encontré trabajo muy rápido y comenzó mi aventura. Cuando te vas solo, joven y sin hijos, todo es más fácil”, explica sobre su primer destino, un pueblito pequeño de España. En la retina del mendocino, aún está el recuerdo de una sociedad injusta, asqueada por los niveles de corrupción que había en el país y los niveles de desempleo que empujaron a millones de argentinos a la pobreza.

Pablo Merin en París

Foto: Pablo Merin

“Acá hay casi cero por ciento de corrupción. Han comprendido que es lo que hace caer a una sociedad. El dinero público es sagrado y nadie puede tocarlo. Un político si va de viaje puede usar la tarjeta del gobierno para los gastos estipulados, lo que entra en la dieta, pero si hace un gasto y se compra un chocolate es destituido. Hay muchos controles de finanzas donde se encargan de controlar donde va el dinero público todo el tiempo”, explica.

Durante la charla con MDZ, Pablo aprovecha la ocasión para dar su visión sobre la Ley Bases que se aprobó en el Congreso de la Nación. “En general, me da la sensación que el nuevo gobierno está impulsando medidas que llaman más a la explotación laboral. Son políticas muy de derecha, espero equivocarme. Ahí hay una gran diferencia con Dinamarca. Aquí los derechos al trabajador son muy importantes, donde tienen bajas maternales con sueldos de 1 año, horarios laborales de jornada completa de 36 horas semanales. Con esto no digo que los gobiernos anteriores lo hicieron bien, fueron un desastre, pero ahora hablamos del presente, de los que están ahora. Del pasado solo se aprende para mejorar en el presente y futuro”, dice.

Atardecer en las Islas Feroe

Foto: Pablo Merin

Y agrega: “una de las cosas más sagradas en la economía de Dinamarca es no tener desempleo, y que el consumo no se dañe, claro que no sea excesivo, pero jamás crearon desempleo para salir de una crisis o bajar el consumo. En Argentina se va a los extremos. O gastan y ponen circulación de pesos por todos lados o sacan todos los pesos y hay cero gasto público, ambas cosas son malas, emitir es malo, pero tener cero gasto público también porque creas recesión. Creo que en Argentina van demasiado rápidos con las medidas, cada decisión política que tomás va a influir en la vida de millones de personas, en el corto plazo y en el largo plazo o futuro de las nuevas generaciones. Y muchas veces está bien confiar en uno mismo, pero no es bueno llevarse por el ego, el partidismo, las ideologías, los favores o miedo, hay que confiar en lo que uno cree pero estudiar la efectividad de cada medida y su impacto, y no descartar otras ideologías que puedas combinar para que sea efectiva y buena para la sociedad”, cierra.