¿Cuál es el fraude? La decepción del otro

No es sumisa.

La realidad es contestataria.

Amar es… cuando uno es lo que es en paz.

La contención de lo propio.

Hay tanto que no sabíamos Ver hasta mirarnos unos a otros. ¡Y tal como somos!

Ver necesita ser un modo de creer.

El lugar del otro nos evidencia.

¿No me reconocés?

¡Soy yo! Ilustración de Juan Barros.

El desengaño nos encuentra así como somos.

¡Cuidarnos!

Estar rotos como un espejo, como un rompecabezas… Y sin encontrar la parte que nos falta: el lugar del otro.

Lo que querés es tal como sos.

Nos falta lo que no podíamos ser sin el otro.

La nostalgia es un forcejeo.

La verdad puja.

Te mirabas como te miraron…

Hay tanto que no sabíamos Ver hasta crear la mirada.

Hay mucho temor a no ser como creíamos.

¿Qué podemos dar?

Te doy lo que no me alcanza si no lo comparto contigo.

La felicidad es nuestra respuesta a… ¿para qué nos alcanza todo lo que tenemos?

Como podés amar podés creer.

La verdad resiste a como somos.

“Hemos sido creados para estar juntos, no solos. Y es precisamente porque este proyecto de comunión está inscrito en lo más profundo del corazón humano, que la experiencia del abandono y de la soledad nos asusta, es dolorosa e, incluso, inhumana. Y lo es aún más en tiempos de fragilidad, incertidumbre e inseguridad” 32 jornada mundial del enfermo, Papa Francisco). Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.