PAMI: el listado de los 44 medicamentos que pierden la cobertura del 100%

La obra social para jubilados y pensionados PAMI confirmó en las últimas horas que mantendrá la cobertura del 100% en el valor de medicamentos para más de 5,3 millones de afiliados, garantizando la continuidad de sus tratamientos médicos. No obstante, confirmó el retiro de algunas unidades del listado que contaban con descuentos del 100%.

Desde el organismo, detallaron que los programas que continuarán teniendo la cobertura de hasta el 100% en medicamentos, son los destinados a tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas prevalentes, y otros tratamientos especiales que requieren atención continua, tales como los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis.

“El requisito para solicitar el subsidio social, que cubre el 100% del costo de los medicamentos para un grupo reducido de personas en situación de vulnerabilidad económica, se ha modificado y en realidad ampliado. Este subsidio es para quienes no pueden afrontar el costo del tratamiento, incluso con copago”, aclararon desde PAMI.

La mayoría de los afiliados accede a un programa que cubre completamente cinco medicamentos, mientras que el resto de los tiene copagos que varían entre el 40% y el 80%. Además, el precio promedio es para los afiliados de la obra social de jubilados un 30% inferior al precio de venta al público.

En junio pasado, PAMI ajustó su vademécum de medicamentos con cobertura al 100%, eliminando 11 de las 167 moléculas farmacológicas originalmente incluidas.

Cabe recordar que, a mediados de este mes, se decidió retirar unos 44 productos del listado farmacéutico, según confirmaron fuentes oficiales. Esta medida significó una reducción de un tercio en la disponibilidad de drogas que se ofrecían de manera gratuita. Sin embargo, PAMI destacó que si un afiliado necesita una medicación que ya no está incluida en la cobertura total, y no tiene los recursos para adquirirla, puede solicitar un subsidio social o realizar un trámite de excepción para obtenerla.

Desde las cámaras de laboratorios y farmacias, consideraron que las nuevas medidas se tomaron en parte debido al sobreuso del sistema y de los medicamentos, dado que son gratuitos.

Cabe mencionar que la canasta de medicamentos ya se había reducido en casi 3000 productos a principios de año a 2000 productos, correspondientes ahora a 109 principios activos cubiertos por el plan Vivir Mejor.

Fuentes del PAMI explicaron que la ejecución presupuestaria se está priorizando en función de los fondos disponibles, enfocándose en garantizar la cobertura para enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión y cáncer, sobre aquellos para patologías leves, como la acidez, analgésicos o suplementos vitamínicos, que tienen una cobertura de entre el 50% y el 80%, según el tipo de medicamento.

Subsidio social o trámite de excepción

También se señaló que en ningún caso la obra social dejará sin medicamentos a los afiliados y explicó el mecanismo para la solicitud de un subsidio social o un trámite de excepción. En ese sentido, se aclaró que las condiciones, según la nueva normativa, es que los ingresos netos de los afiliados deben ser inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Hay una excepción para hogares con un conviviente que tenga el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en cuyo caso los ingresos mensuales totales no deben superar los tres haberes previsionales mínimos.

Además, los afiliados no pueden contar simultáneamente con la cobertura de una empresa de medicina prepaga ni poseer más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo. Un cambio adicional es que el vehículo del afiliado no puede tener menos de 15 años de antigüedad, salvo que conviva con una persona con discapacidad, en cuyo caso esta restricción no se aplica.

Entre las nuevas medidas implementadas, también se ha reducido la cantidad de “cajitas” de medicamentos sin cargo a las que tienen derecho los jubilados, pasando de seis a cinco al mes. De esta forma, si se supera este número, el afiliado deberá asumir el costo adicional. El descuento para los medicamentos que superen las cinco cajitas y estén dentro de los 109 principios activos aún cubiertos por el PAMI variará entre el 50% y el 80%, dependiendo de cuáles sean.

Nuevas categorías

En tanto, PAMI también introdujo una nueva categoría de medicamentos denominada "de uso eventual", compuesta principalmente por aquellos que son de "venta libre". Los mismos ahora solo tienen un descuento del 40%, aplicado sobre el precio real y no sobre el precio diferenciado conocido como "PVP PAMI". Esto significa que los jubilados pagarán lo mismo que una persona no afiliada a esa obra social para estos medicamentos.

