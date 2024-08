El rol clave de los donantes de órganos: "Es donar el alma"

Una pequeña de seis años llamada Antonella Trivisonno, tenía tres hermanos, hace 25 años fue víctima de un accidente de tránsito y en esos momentos, su familia decidió donar sus órganos. En recuerdo de ese acto todos los 29 de agosto se conmemora el día del donante de órganos y la importancia de este rol clave para la salud.

La donación de órganos, es considerada como un acto de amor entre los seres humanos; hay una enorme cantidad de personas que necesitan un trasplante para seguir viviendo o, también, para mejorar su calidad de vida y la única forma de contribuir a resolver este problema es a través de la donación.

En las primeras horas del sábado 29 de diciembre de 2001, se encontraban cuatro amigos sentados a la mesa en un minimercado de una estación de servicio, allí miraban en una televisión cómo mostraban los incidentes de aquellos días en la Ciudad de Buenos Aires, con la reciente renuncia del presidente De la Rúa. Entonces, un policía presente en ese lugar se sintió molesto por los comentarios de los jóvenes, extrajo su arma, disparo y mató a Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa. Enrique Díaz, el restante, se salvó porque alcanzó a correr. Los cuatro amigos tenían entre 23 y 25 años. Se la recuerda como "La Masacre de Floresta"

Hay murales con la cara de los tres jóvenes, Cristian Gómez, Maxi Tasca y Adrián Matassa.

Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano Tasca que su voluntad fue donar sus órganos, lo honra diciendo: "Maxi, tu generosidad te conectó con otros y nos hace más fácil lo difícil que es no tenerte". En el Salón Dorado de la Legislatura Porteña se anunció la adhesión de CABA a la Ley Nacional 27.575 que consiste en declarar el 29 de Agosto de cada año como "Día de la Persona Donante".

Las palabras de Silvia en conmemoración a los donantes

Lo que me emociona muchísimo, es que se incorpora en el calendario escolar como jornada de reflexión sobre ser donante de órganos. ¡El único camino es la educación! Hijo, tu energía, tu conexión, es un regalo que me permite seguir inquieta por la vida.

No recuerdo donde leí que "Las semillas que más frecuentemente riegues, serán las que con más fuerza crecerán". Eso es lo que me ocurre a mi, cada día voy cosechando, me gusta ser una mamá activista, poder concientizar y explicar que cada uno de nosotros tiene más posibilidades de ingresar a una lista de espera, que ser donante real luego del fallecimiento".

Maxi gracias mi amor por ayudarme a generar cadenas de conexiones. #DonarEsDarVida #DonarNosUne Silvia Irigaray

* Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano Tasca. Fusilado el 29 de diciembre de 2001 en Floresta. Cofundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor.