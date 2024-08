Paro de cardiólogos intervencionistas: ¿cómo impactará en Mendoza?

Este miércoles comenzó el paro de 48 horas convocado por los médicos cardiólogos intervencionistas de Argentina, en protesta por la crítica situación económica que atraviesa el sector. Según informaron desde las asociaciones que nuclean a los especialistas, se suspenderán las prácticas de colocación de stents y angioplastias, a excepción de los casos de urgencia. ¿Qué sucederá en Mendoza?

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) advirtió la gravedad de la crisis que atraviesa el sector debido a la falta de insumos esenciales y la baja en los honorarios médicos en todo el país. En Mendoza, el director de Hospitales, Jorge Pérez, informó que el paro no afectará la atención en el área de cardiología intervencionista de los hospitales públicos. Sin embargo, la práctica tiene una mayor incidencia en el sector privado ya que, actualmente hay 12 médicos intervencionistas trabajando en clínicas privadas de los cuales solamente 3, brindan sus servicios en efectores públicos de salud.

El CACI advirtió que sin una solución rápida, la especialidad podría “desaparecer”. "En la provincia somos pocos y cada vez vamos a ser menos porque es poco rentable. Es una especialidad que requiere de una curva de aprendizaje muy larga, son 15 años de estudio más posgrados y muchos de los médicos deciden emigrar al exterior debido a los honorarios paupérrimos que reciben", destacó el médico cardiólogo intervencionista, Diego Guzzanti.

"Las prepagas no actualizan los módulos de los sanatorios, las clínicas van a cerrar y las prácticas no se van a hacer, como consecuencia va a aumentar la tasa de mortalidad de este tipo de enfermedades", dijo el especialista y agregó que "los aumentos que aplicaron las prepagas a los afiliados no se trasladaron a los honorarios médicos. Hubo un aumento desmedido en los últimos años de los insumos médicos pero no actualizaron los módulos por parte de las obras sociales nacionales como PAMI, de las prepagas, etc. Estamos pidiendo a las autoridades nacionales que intervengan pero no tenemos respuestas".

La inflación y el aumento de costos han hecho que los honorarios sean prácticamente inexistentes, lo que, sumado a la escasez de insumos como material de contraste y stents, provocó un retraso en la entrega de estos por parte de obras sociales y prepagas. Esto no solo aumenta los riesgos para los pacientes, sino que también pone en peligro la continuidad de la especialidad.

El aumento de los insumos afecta las prestaciones médicas, un ejemplo de ello son las prótesis que, en Argentina tienen un valor de 10 mil dólares mientras que en Chile se pueden conseguir por 3 mil dólares. El iodo es otra de las sustancias con las cuales se realizan el 100% de los procedimientos y tuvo un aumento del 1400% en un año.

Guzzanti expresó su preocupación por la imposición de dispositivos por parte de los financiadores de salud, basados en criterios económicos. "Los impuestos que aplican a los insumos médicos importados son altísimos y generan consecuencias en la salud de los pacientes porque se dilata la compra de esos insumos. Hay casos de amputaciones de miembros inferiores que se podrían evitar si las empresas de medicina prepaga y obras sociales actuaran con mayor celeridad", reflexionó.