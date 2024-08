Fuego cruzado: sigue la disputa por el cierre de Neonatología en el Hospital Carrillo

Cientos de personas se congregaron en las puertas del Hospital Carrillo este miércoles por la mañana para apoyar el reclamo de los profesionales de la salud del nosocomio debido al inminente cierre del servicio de Neonatología que tiene fecha para el 1 de septiembre. Con una diferencia de dos horas, el Ministro de Salud Rodolfo Montero presentó a las nuevas autoridades del hospital Lagomaggiore y a la nueva directora de Maternidad e Infancias de la provincia, Natalia Courtis quien reemplazará en sus funciones a Mónica Rinaldi.

En el abrazo al Hospital Carrillo realizado esta mañana, porfesionales, vecinos y Claudia Iturbe, Secretaria General de Ampros coincidieron que el cierre del servicio de Neonatología significa una pérdida importante de servicio sanitario para la comunidad de la zona norte (principalmente Las Heras y Lavalle). Por su parte, desde el gobierno insisten con que solo se implementará una refuncionalización, un traslado del servicio al Hospital Lagomaggiore, que tiene una mayor complejidad y cumple con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE), mientras que en el Carrillo continuarán atendiendo los partos expulsivos no programados.

Rodolfo Montero presentando a la nueva Directora de Maternidad e Infancia de Mendoza y a la Directora del Hospital Lagomaggiore.

"La comunidad va a sufrir la pérdida del servicio. Esto es un ataque al acceso a la salud, fundamentalmente por la pérdida de profesionales, el cierre de la maternidad y de la Neonatología es por la pérdida de neonatólogos, anestesistas y ginecólogos. Un buen gobierno abre y descentraliza para que el servicio llegue a la gente. Esto es todo lo contrario. Es disminuir el sueldo, es ajustar", expresó Claudia Iturbe en el abrazo al Hospital Carrilo y señaló que si esto ocurriera en el Hospital Scaravelli donde tambien quedan pocos neonatólogos, sería un gran problema tener que trasladar un neonato complicado al Lagomaggiore porque "corre riesgo la vida de los pacientes".

La comunidad de Las Heras en el abrazo solidario al Hospital Carrillo.

A diferencia de la Neonatología del Hospital Lagomaggiore que es cerrada, es decir, que solo atiende pacientes nacidos allí, en el Carrillo se reciben neonatos nacidos en otros hospitales. Por eso, los y las profesionales de la salud sostienen que el cierre de Neonatología en el Carrillo impactará en otros hospitales, principalmente en el servicio de Neonatología del Notti que podría colapsar. "Nuestra decisión es pelear hasta las últimas consecuencias”, dijo un trabajador de la salud a MDZ en la manifestación del Carrillo. En el mismo sentido, desde Ampros aseguraron que van a recurrir a toda la comunidad y convocar a diversos sectores porque no se trata de un problema gremial sino de una cuestión de salud pública. "El acceso a la salud es un problema de todos", afirmó Iturbe.

Por su parte, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, declaró desde el Hospital Lagomaggiore que pese a la caída del 40% de los partos en la provincia de Mendoza, se ha hecho una gran inversión en la Maternidad y Neonatología de alta complejidad, desmintiendo que exista un recorte en la salud pública. "Decidimos construir la maternidad más moderna y más importante del oeste argentino", lanzó.

La nueva Neonatología del Hospital Lagomaggiore con alta tecnología.

Además, aseguró que el plan de centralizar las maternidades garantiza seguridad a la mamá y al bebé. "Actualmente se hacen menos partos en el Carrillo en un mes que los que se atienden en un día en el Hospital Lagomaggiore que cuenta con toda la infraestructura, cumple con toda la normativa nacional e internacional, tiene todas las normas de seguridad y la tecnología suficiente", sostuvo Montero y afirmó que la Neonatología del Lagomaggiore tendrá un sector abierto para los neonatos que lleguen derivados de otros nosocomios.

Respecto a la falta de profesionales, el Ministro refutó el planteo de que el cierre de la Maternidad y Neonatología en el Hospital Carrillo sea producto de ello. "Por eso por eso modificamos la ley de residencia y el resultado es que se han inscrito 70% más de médicos a hacer las residencias. Es decir, no es algo que nosotros ocultamos. Hay falta de profesionales médicos, sí. Hay médicos que viajan a otras provincias, sí. Ahora, no quiere decir que haya falta de profesional y por eso cerramos la maternidad. Quiere decir que nosotros tenemos acá una Neonatología de lujo que podría compararse con la mejor Neonatología de cualquier país desarrollado y la tenemos cerrada porque tenemos los médicos en el Carrillo", indicó Montero.

Desde el Gobierno intentaron transmitir tranquilidad a los profesionales de la salud, subrayando que se mantendrán las condiciones laborales, respectando los horarios y días de guardia. Pero los trabajadores del Hospital Carrillo negaron que aún haya algo por escrito que certifique dicha voluntad. Además, contaron que "nadie quiere irse a un servicio conflictivo, grande, donde se han ido en los últimos años más de 15 médicos y muchos enfermeros, donde existe un maltrato institucional. Más cuando tenemos un servicio que funciona, nosotros tenemos la Neonatología llena".

Bajos salarios y una paritaria complicada

“Desde el 2020 que no tuvimos aumentos. Esto no fue gratuito, lo pagamos carísimo. La pérdida del poder adquisitivo con la devaluación de diciembre, no se compensó y por eso nosotros dijimos que no a la última propuesta, dijimos que sí a la primera, que sí a la segunda pero ya no se puede sostener más”, manifestó Iturbe.

“No solamente se trata de salarios, sino de condiciones laborales porque los pocos que se quedan los van a quemar”, insistió la Secretaria General de Ampros y explicó que los bajos sueldos de los médicos en el sector público también afecta a quienes trabajan en el sector privado. “Favorece a las empresas, favorece al empresario privado que también paga poco o a la obra social”, concluyó.

En tanto, el Ministro calificó el reclamo de Ampros por el cierre de Neonatología en el Carrillo de oportunista pero aclaró que el diálogo está abierto. "Hicimos planteos técnicos de posibildiades de ofertas y no encontramos receppción. No tenía sentido llamar a una comisión negociadora. Pero eso no quiere decir que no convoquemos permanente al diálogo", planteó.