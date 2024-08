Volvía de Londres a Argentina, la aerolínea perdió a su perro y no se hacen cargo

Ramón Alberto Piriz regresaba a Argentina desde Londres junto a Sombra, un galgo de cuatro años perteneciente a su amigo Cruz Novillo. El vuelo, con una escala en París, parecía transcurrir sin problemas hasta que todo cambió drásticamente.

Air France, la aerolínea en la que viajaban, informó que los precintos del perro se habían roto y que Sombra se había escapado en el aeropuerto Charles de Gaulle. Desde ese momento, Novillo no sabe nada del paradero de su mascota y denuncia que la aerolínea se niega a mostrarle las grabaciones de las cámaras de seguridad y la transportadora en la que viajaba.

El jueves pasado, Piriz había abordado el vuelo AF131 en el aeropuerto de Heathrow, Londres. Dado que Sombra superaba el peso permitido para viajar en cabina, fue ubicado en la bodega de carga, bajo la supervisión de la agencia Travel Vet. Al llegar a París, Piriz recibió la devastadora noticia de que el perro había desaparecido.

"Ayer desapareció mi perro Sombra bajo la responsabilidad de Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle. Ya pasaron más de 24 horas y se rehúsan a mostrarme la transportadora en la que viajaba y las cámaras de seguridad", expresó Novillo a través de sus redes sociales.

En respuesta a la situación, el dueño de Sombra inició una petición en Change.org y su caso se viralizó rápidamente en Instagram. Novillo instó a otros usuarios a comentar en las publicaciones de Air France pidiendo por la aparición de su perro, generando cientos de comentarios en la cuenta de la aerolínea con la misma pregunta: "¿Dónde está Sombra?".

Sin embargo, la reacción de la empresa no fue satisfactoria. Según la revista Oh My Dog, que compartió capturas de chats enviadas por Novillo, Air France expresó en inglés que lamentaba la situación pero que no podía ayudar directamente, instando al pasajero a comunicarse con el personal del aeropuerto Charles de Gaulle. En otra comunicación, la aerolínea aseguró estar en contacto con el equipo del aeropuerto y que estaban buscando activamente a Sombra, ofreciendo además reprogramar el vuelo sin costo una vez resuelta la situación.