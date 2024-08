La historia del gamer que transformó su hobby en un trabajo bien remunerado

Alejandro tiene 30 años y es estudiante de Ciencias Económicas, carrera que suspendió por el momento debido a que su actividad laboral le está demandando mucho tiempo y a la vez le es muy rentable.

Todo comenzó en el 2020 cuando inició la pandemia. El joven es oriundo de la localidad de Pilar, en el interior cordobés, y viajaba a Córdoba Capital para cursar las materias en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) todos los días. Se quedaba en la biblioteca para estudiar y estar alejado de distracciones, especialmente su hobby que son los juegos en línea. Pero el confinamiento social fue un corte en esa rutina, que hizo que su vida tomara un rumbo distinto y que su pasamiento se convirtiera en una fuente laboral.

"Desde chico siempre me gustaron los videojuegos, los ´jueguitos´ como les digo. Yo cuando empecé la facultad conocí un juego que en ese momento se estaba haciendo bastante conocido, que es League of Legends (LOL). En ese momento tenía bastante popularidad, y lo empecé a jugar mientras estaba estudiando Economía", relató Alejandro Amado a MDZ.

Con la técnica de pasar horas en la biblioteca y alejado de la computadora, fue equilibrando el ocio y los estudios con el objetivo de recibirse y obtener su título. "Mientras estudiaba, armé un equipo en Córdoba de forma amateur de League of Legends, que es un juego en el que compiten cinco personas contra otras cinco. Jugamos torneos en Córdoba, y por el año 2016 intenté meterme en la escena profesional, pero nunca llegué al nivel de élite. Por eso, de a poco fui dejando ese juego. El logro que me quedó de esos años fue que, entre 2017 y 2018, se organizó un torneo de universidades en Latinoamérica y con la UNC llegamos a la final Argentina. Salimos segundos porque ganó la UTN pero nos dieron mil dólares para gastar en cosas para el estudio y yo me compré una computadora", recordó.

Alejandro comenzó a jugar a World of Warcraft por el año 2018. Y hoy lo hace como hobby pero también como fuente de ingresos económicos. Foto: Gentileza

Su ambición en ese momento era poder vivir de aquello que tanto le gustaba hacer, que era competir en estos juegos en línea. "Pero me choqué con esa pared de que era lo suficientemente bueno en LOL y lo abandoné para concentrarme de vuelta en la carrera", explicó Alejandro.

Para entonces otro juego comenzó a llamarle la atención: World of Warcraft. Creado en 2004, es uno de los juegos de rol masivos más populares del mundo y ya lleva 20 años en el mercado. "Siempre había querido jugarlo, pero no lo había hecho hasta entonces por falta de dinero. Como justo en ese momento salieron las becas Progresar que daba el Estado, logré comprar el jueguito en el que había que abonar una especie de suscripción mensual, como una membresía. El juego iba sacando diferentes expansiones cada dos años aproximadamente. De a poco me volví bueno y me sirvió esa experiencia que tenía del pasado para hacerme un lugar entre los jugadores. Mientras continuaba la carrera, también empecé a buscar trabajo y en eso estaba cuando llegó la pandemia", comentó el gamer.

Confiando en su autocontrol para poder estudiar en su casa y no distraerse con los juegos en línea, Alejandro encontró el equilibrio para continuar su carrera y seguir profesionalizándose en World of Warcraft. Al menos por un tiempo. Lo que no imaginaba era que le iba a llegar una propuesta que le cambiaría su vida.

El boom del gaming en pandemia

"Dentro del juego, hay lo que se llama una ´hermandad´, que es un grupo de gente que se dedican a hacer actividades dentro de World of Warcraft. Allí tenía un amigo que yo sabía que trabajaba porque alguna vez me lo comentó. Pero a mí no se me había ocurrido participar de eso, sabía que era un grupo cerrado. Pero cuando uno de los chicos que integraba ese grupo de cuatro personas que se necesita para jugar, los dejó, me hablaron a mí para cubrir ese puesto. Me dijeron que era durante un par de horas, así que cursaba la facultad y luego jugaba. Ya tenía esa rutina por ocio pero ahora me iban a pagar", contó Alejandro.

Jugó ese día y le propusieron hacerlo al día siguiente. Y así fue por dos semanas. Hasta que el líder del grupo le pidió los datos de su cuenta en Paypal para depositarle el dinero por su "trabajo". "Fue entonces cuando vi que lo que había ganado en esos 15 días eran 250 dólares", contó el gamer.

Mirá el video de cómo es el juego en línea de World of Warcraft:

Para Alejandro, los juegos en línea fueron una forma de aprender a sociabilizar con otras personas. Según admite, siempre fue retraído en la escuela pero en el ambiente de los gamers se sentía a gusto, y su destreza hizo que su nombre infundiera cierto respeto entre sus pares..

Luego de reunir ese dinero, comenzó a pensar en cuánto podía ganar si trabajaba más tiempo en los juegos en línea. Es entonces cuando decidió ponerle más horas de tiempo a jugar e incorporarse definitivamente al equipo que lo había reclutado como suplente para aportar sus conocimientos y habilitades.

"La tarea en sí consiste en jugar con clientes en equipos de cinco personas. Se ingresa a una cueva, derrotás a varios enemigos y a lo último te da un cofre con diferentes ítems para que puedas equipar a tus personajes y hacerlos más fuertes. Conforme la dificultad va aumentando, la calidad de los ítems que conseguís son mejores y tus personajes se hace todavía más fuertes", detalló el gamer.

"Nosotros ya habíamos hecho diferentes actividades para que nuestros personajes fuesen fuertes. Entonces llevábamos a un cliente que nos pagaba para participar como el quinto jugador y al llegar al final, todo lo que salía de ese cofrecito, nosotros se lo dábamos a él. Con el tiempo, descubrimos y aprendimos que hay miles de razones con las cuales la gente nos paga. Algunos porque no sienten que son suficientemente buenos, otros porque no quieren lidiar con el hecho de conocer a otras 4 personas para jugar... Por diferentes razones, la gente termina contratando nuestros servicios. Ese fue el trabajo que más tiempo le dediqué durante pandemia, y ya llevo tres años porque interrumpí un tiempo a mediados del 2022", comentó Alejandro.

Durante pandemia, llegó hasta dedicarle 15 horas al día a jugar World of Warcraft y lo máximo que llegó a ganar en un mes fueron cerca de 2.500 dólares. Es que, en el confinamiento, muchas más personas se volcaron a los juegos en línea. "Yo recuerdo una madrugada que nos fuimos a dormir cerca de las 4 o 5 de la mañana, y nos pidieron que descansáramos 6 horas nomás porque al otro día nos esperaban 64 clientes", detalló.

También contó que cada cliente contrataba cierta cantidad de ´run´ que es la referencia de las partidas donde se ingresa a la cueva hasta llegar al final. Los mismos pueden durar unos 25 o 30 minutos. "A veces los clientes nos pedían 5 runs, otras solo uno y hasta llegamos a hacer 30 para una sola persona", recordó.

De la pandemia a la actualidad

Así como fue rentable en ese momento y había muchos clientes, no tardó mucho en aparecer también mucha competencia. Es decir, cada vez más equipos se dedicaban a esta tarea de facilitarle a un jugador ir avanzando en el juego cobrándole cierta suma de dinero.

"La competencia significó que los precios bajaran porque ya había muchos grupos haciendo lo que estábamos haciendo nosotros. A fines de 2022, dejamos de hacer este contenido que era para cinco personas y pasamos a hacer otro contenido dentro del juego para grupos de 10 o más personas. Trabajábamos para poder llevar a veces hasta 15 o 16 clientes a la vez. El líder del equipo nos reclutaba y así fue creciendo el grupo. Por entonces no nos daban directamente plata, sino que le cobrábamos a la gente con la moneda del juego, y mi jefe se encargaba de juntar todo ese ´oro´, cambiarlo por dinero y pagarnos a nosotros en cripto", contó el gamer.

Su jefe actual es un inglés que administra el equipo de jugadores, marca el cronograma de trabajo y lleva la contabilidad. El ingreso de Alejandro varía según los clientes que contraten estos servicios. Pero en un mes puede ganar más de 700 dólares. El jefe actual del gamer cordobés es un inglés que administra el equipo de jugadores, marca el cronograma de trabajo y lleva la contabilidad. Foto: Gentileza.

No es una cifra fija porque varía por el ciclo propio que tiene World of Warcraft. "Cada seis meses sale una nueva temporada y tenemos entre un mes y medio y dos meses que son de venta fuerte, donde trabajamos mucho Otros dos meses es más relajado. Y el último mes se trabaja menos porque estamos a la espera que salga la nueva actualización. Hoy por hoy, en el sistema que tenemos nos paga cuando nosotros lo pedimos. Hoy no manejamos PayPal, nos manejamos con cripto", detalló.

En la actualidad, el cordobés continúa trabajando para su jefe inglés, él recluta a algunos jugadores y "ascendió" a líder de uno de los grupos. A partir del 10 de septiembre arranca la nueva temporada de World of Warcraft y se espera que haya tres grupos de jugadores brindando sus servicios para los clientes.

¿Oportunidad laboral?

¿El mundo gamer te da la oportunidad de tener una fuente laboral? Según la experiencia de Alejandro, "sí, con muchos peros". "Cada juego funciona diferente. En la mayoría de los juegos en línea que son multijugador, existe la oportunidad de que vos le enseñes a otra gente. Un servicio que yo hago muy cada tanto con gente que me contacta porque ve la performance dentro del juego. Tenés que ser bueno jugando y manejarte bien. Pero, por sobre todas las cosas, tenés que tener suerte y conseguir los contactos. Solo, por tu cuenta, no vas a encontrar que alguien que te busque para trabajar en esto. Puede pasar, pero no es algo que ocurra normalmente. Además, tenés que saber trabajar en equipo y manejar tus emociones porque si sos una persona que se enoja rápido, por más que encuentres trabajo, no vas a durar mucho", aseguró el gamer.

Por último, respecto a si se trata de un trabajo en el que se pueden tener perspectivas a mediano o largo plazo, Alejandro aseveró que él quiere continuar con sus estudios y egresar en Ciencias Económicas de la UNC. "La economía no es mi pasión, pero me gusta y quiero tener mi título. Voy a rendir las materias que me faltan. No sé si el año próximo o dentro de dos años, pero lo voy a hacer", enfatizó.

"Con respecto al ´jueguito´, yo creo que va a seguir existiendo varios años más. World of Warcraft ya tiene 20 años y si ha logrado adaptarse al paso del tiempo, estoy convencido que va a seguir haciéndolo. Quizás el juego evolucione. No puedo decir si yo voy a seguir jugando hasta que tenga 40 o 50 años. Una de las posibilidades que analizo es formar mi propio negocio y buscar oportunidades para invertir el dinero de los ahorros. Hoy estoy contento con lo que hago y me entusiasma pensar en lo que ocurra a futuro. Siento que mi trabajo actual es una oportunidad que no quiero desaprovechar porque si hace años años me hubiesen preguntado cual era mi trabajo ideal, mi respuesta hubiese sido: ´Quiero trabajar mientras estoy jugando´", cerró Alejandro.