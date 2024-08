La importancia de la medicina preventiva en la salud de nuestras mascotas

En todo el país, casi el 80% de los hogares argentinos hay al menos una mascota, un miembro más de la familia. Sin embargo, a pesar del gran amor y cuidado que se les brinda, la medicina preventiva veterinaria aún no es una práctica común entre los tutores de mascotas. Los veterinarios coinciden en que la medicina preventiva puede extender la vida de nuestras mascotas hasta un 30%. Este enfoque no sólo permite la detección temprana de enfermedades, sino que también ayuda a prevenir su aparición. Al implementar un plan de salud preventivo, podemos ofrecerles a nuestros animales de compañía una vida más larga y de mejor calidad.

Para lograr esto, es crucial realizar chequeos veterinarios anuales. Estos controles deben incluir un examen físico completo, actualización de vacunas y pruebas de detección de parásitos. Además, el cuidado dental, la esterilización, una dieta equilibrada y el ejercicio regular son prácticas fundamentales para mantener la salud de nuestras mascotas. El control de pulgas y garrapatas es otro aspecto esencial. Utilizar productos antipulgas y garrapatas adecuados puede prevenir numerosas enfermedades. Asimismo, mantener un control regular del peso y realizar exámenes de salud específicos según la edad de la mascota ayudan a detectar problemas antes de que se conviertan en graves.

Un estudio publicado en el Journal of the American Veterinary Medical Association encontró que los perros que recibían chequeos veterinarios regulares vivían en promedio 1.8 años más que aquellos que no los recibían. Esto subraya la importancia de la atención médica preventiva para alargar la vida de nuestras mascotas. Según la American Veterinary Dental Society, más del 80% de los perros y el 70% de los gatos muestran signos de enfermedad dental a los tres años de edad. La enfermedad dental no tratada puede llevar a problemas más graves, como infecciones sistémicas, lo que resalta la importancia del cuidado dental regular como parte de un plan de salud preventivo.

Pese a estos beneficios, solo el 15% de las mascotas en Argentina reciben atención médica regular y están dentro del sistema de salud veterinario. Esta cifra muestra un gran potencial para el crecimiento de la medicina preventiva en el país. La promoción de esta práctica no solo mejorará la salud de nuestras mascotas, sino que también fortalecerá la relación entre el tutor y el veterinario, generando mayor satisfacción y confianza.

Además, la prevención de enfermedades resulta más económica a largo plazo que su tratamiento. Invertir en la salud preventiva de nuestras mascotas puede significar un ahorro significativo para los tutores, al tiempo que garantiza una mejor calidad de vida para los animales. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria estima que cada dólar invertido en prevención puede ahorrar hasta cinco dólares en costos de tratamiento a largo plazo.

La obesidad es otro problema común que puede prevenirse con un cuidado adecuado. Estudios han demostrado que aproximadamente el 60% de los gatos y el 56% de los perros en Estados Unidos tienen sobrepeso o son obesos. Esta condición puede llevar a problemas de salud graves como diabetes, enfermedades cardíacas y artritis, y puede reducir significativamente la expectativa de vida de las mascotas.

La adopción de un enfoque preventivo en la salud veterinaria es un paso crucial que debemos dar como sociedad para asegurar el bienestar de nuestras mascotas. Promover y educar sobre la importancia de la medicina preventiva es una responsabilidad compartida entre veterinarios, empresas del sector y los tutores de mascotas.

En definitiva, la medicina preventiva se presenta como un escudo eficaz para la salud de nuestros animales de compañía, permitiéndoles vivir más años con vitalidad y alegría. Fomentar esta práctica es un deber que tenemos para con esos seres que nos brindan amor incondicional y compañía constante. Maximiliano D’ Elia.

* Maximiliano D’ Elia. Gerente de Marketing de Iké Asistencia.