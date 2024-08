El extitular de Anses echado por Javier Milei defendió la fórmula jubilatoria que impulsa el Congreso

En medio de la polémica que disparó la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada recientemente por el Congreso, el economista Osvaldo Giordano defendió esa normativa impulsada por los legisladores, Según aseguró, la nueva fórmula jubilatoria no afectaría negativamente el equilibrio fiscal del país, que es el principal argumento del Ejecutivo Nacional, en especial del presidente Javier Milei, en oponerse a esta iniciativa legislativa y que ya adelantó que la vetaría.

Cabe recordar que Giordano tuvo un breve paso como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) bajo la administración del propio Milei. Pero el libertario le pidió la renuncia a solo dos meses de asumir el cargo. Aunque se dijo que su salida se debió a "diferencias" con las políticas económicas impulsadas por Milei, lo cierto es que el voto parcial negativo de la esposa del exfuncionario a la que llamaron Ley Ómnibus, Alejandra Torres, fue un detonante para ser desvinculado de su función.

Durante la entrevista que brindó a Telenoche Córdoba por canal El Doce, Osvaldo Giordano criticó el estado actual del sistema jubilatorio, describiéndolo como "una situación atada con alambre" debido a su dependencia de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

"La Constitución establece que la movilidad jubilatoria debe ser fijada por el Congreso, y actualmente estamos en una situación muy precaria, que puede llevar a numerosos juicios contra la Anses", advirtió.

El economista también expresó su preocupación sobre el futuro del gasto previsional, advirtiendo que, aunque hoy se mantiene bajo control, existe el riesgo de una "bomba de tiempo" debido a posibles demandas judiciales en el futuro.

"Yo estoy de acuerdo de que es la gran apuesta del Gobierno nacional y que es necesario el equilibrio fiscal, y está bueno que un Presidente lo defienda. Lo que no estoy de acuerdo es que este proyecto (la nueva fórmula jubilatoria) conspire contra el equilibrio fiscal", subrayó Giordano,

Y agregó: "En realidad, bien leído, es una gran contribución al equilibrio fiscal porque hoy estamos con un DNU que es una situación 'atada con alambre'. Es decir, la movilidad por la Constitución Nacional la tiene que fijar el Congreso. La Corte Suprema lo ha dicho varias veces. De manera que claramente hoy estamos en una situación precaria y muy propicia a algo que la Anses conoce de memoria, que es recibir juicios", indicó el economista cordobés.

Para Giordano, el dinero que dice el Ejecutivo que no tiene para implementar la nueva fórmula jubilatoria, se podría generar de una buena instrumentación de la nueva ley impulsada por el Congreso. "Hoy, del 100% que gasta la Anses, 86 pesos están sujetos a movilidades, y 14 son los bonos. Estos 70 mil pesos que cobran los que jubilados con la mínima. Estos son montos fijos que están ya desde hace varios meses, pero son manejados discrecionalmente por el Gobierno. A mi juicio, es un bono que se da de manera indiscriminada. Es decir, efectivamente hay gente que cobra la mínima y es vulnerable, pero hay otra que cobra la mínima y tiene otros ingresos, tiene bienes, y que los 70 mil no le cambian la vida. Entonces, si se redujera a la mitad de la gente que cobra ese bono, se tendría el dinero para pagar lo esta ley compensa y no comprometes el objetivo fiscal", dijo el economista a Telenoche Córdoba.

Y cerró expresando que, aunque Milei vete la ley, la obligación de hacer pagar los juicios seguirá estando. Por eso consideró los beneficios fiscales de la nueva normativa, subrayando que "aprobar la ley e instrumentarla bien sería mucho más beneficioso para el equilibrio fiscal del país”.