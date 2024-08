Una modelo alertó sobre lo que hay detrás de los "viajes de imagen" a Dubai

Una modelo e influencer Carmela Castro Ruiz usó su red social TikTok para advertir a otras chicas que buscan trabajar en el exterior dentro de la industria del modelaje sobre una práctica llamada "viajes de imagen" que esconden un engaño.

Según mencionó, se trata de ofrecimientos para radicarse y trabajar en lugares paradisíacos como Dubai o Maldivas, pero expliqué que aceptarlos puede tener implicaciones peligrosas y alejadas del rol de modelos. "Te convertís en el entretenimiento de príncipes y jeques", sentenció firmemente.

La joven explicó que muchas argentinas hoy en día sueñan con trabajar como modelo y consideran estos destinos, como Dubai o las Islas Maldivas, para impulsar sus carreras, por lo que ven en las redes sociales de otras chicas como ellas.

Advirtiendo que su intención que compartía el tema en TikTok "solo para informar".

Carmu, como se hace llamar la modelo, empezó su video contando: "Voy a meterme en la polémica de las chicas que viajan a Dubai, a las Islas Maldivas, etc. Y antes de comenzar, quizás piensen que hago este video de envidiosa. Pero quiero decir que lo hago con el fin de informar".

Y siguió: "Estas chicas suelen tener un pasar normal acá en Argentina. Pero se van a vivir afuera y de la noche a la mañana te comparten toda su vida de lujo y siendo millonarias. Compran carteras Chanel, Luis Vuitton y todas esas como si fueran caramelo. Y cuando vas al perfil dicen que son modelos o que trabajan de modelos. Y lo voy a decir: ´Me da mucha bronca´", disparó.

Entonces, aclaró: "No me da bronca por mí. Me da bronca por todas las chicas, preadolescentes y adolescentes que sueñan con ser modelos algún día. Ven este tipo de contenido en las redes sociales y piensan que, si son modelos, van a lograr toda esta vida de lujo. No, chicas. Ese tipo de vida, no es la vida de una modelo que hace producciones de fotos y de videos. Excepto que seas Gigi Hadid o que hayas escalado a otro nivel, haciendo publicidades con las marcas más caras, que seas muy solicitada y reconocida", precisó Carmu.

"No es la primera vez que toco este tema sobre la vida a Dubai porque justamente yo estuve a punto de ir. Y siempre lo describo de esta manera: siento que tuve un Dios aparte porque no me eligieron. Eligieron a todas menos a mí para hacer estos "viajes de imagen", relató la tiktoker marplatense.

Carmela contó entonces que hace 10 años, pensó que esos viajes consistían en ir a hacer producciones de fotos a Dubai y te pagaban un fortuna. "Pero no, mi cielo. Terminás siendo el objeto de príncipes y jeques para que hagas presencia, y quizás eso pasa a mayores y vivís otro tipo de situaciones. Te pagan por día básicamente para que estés ahí, regia. Cuanto más en ´culo´ estés, mejor", dijo y enfatizó: "Lo que me interesa aclararles que eso no es laburo de modelo".

Luego señaló que quizás se explaye un poco más en un video para YouTube, que sea más extenso y cuente con testimonios de colegas. "Este tema me parece muy peligroso. Lo digo en serio. Yo les puedo asegurar que no hay nada más valioso que l salud mental. ¿El camino (para ser modelo) te va a costar un huevo? Sí, no te voy a mentir. Te van a decir 500 mil veces que no. No vas a quedar en casting, te vas a frustrar, vas a llorar, lo que sea. Pero yo te aseguro que es mucho más gratificante, más satisfactorio, cuando atravesás todo eso y de otro lugar, que todo eso otro que no deja de ser una cápsula, una burbuja y que nada es lo que parece", aseguró.

Mirá el video completo que compartió la modelo en TikTok