PAMI explicó por qué miles de personas no podrán afiliarse al sistema

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social que brinda cobertura médica a jubilados y pensionados en Argentina, anunció una importante restricción que afecta a un grupo específico de beneficiarios interesados en ser parte del sistema.

Según la normativa vigente, algunos titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) no podrán afiliarse a PAMI, a pesar de que otros jubilados y pensionados pueden incluir a sus familiares directos, como hijos o menores a cargo que no cuenten con otra cobertura médica.

Esto es así por el artículo 10 del Reglamento de Compras y Contrataciones de PAMI, que especifica claramente quiénes están excluidos de esta obra social.

Las PNC tienen su programa de salud. Foto: Archivo MDZ

¿Quiénes no pueden afiliarse a PAMI?

Los titulares de los siguientes tipos de Pensiones No Contributivas no están habilitados para afiliarse a PAMI:

PNC por Madre de 7 Hijos.

PNC por Vejez.

PNC por Invalidez.

En esa línea, el Ministerio de Salud de la Nación ofrece el Programa Incluir Salud, diseñado para cubrir las necesidades médicas de los titulares de pensiones no contributivas que no pueden acceder a los servicios de PAMI.

¿Cómo afiliar a un familiar a PAMI?

Los interesados en incluir un familiar en el sistema PAMI, deberán presentar una serie de documentos:

DNI con domicilio actualizado del titular y del hijo.

Último recibo de haberes del afiliado a Pami.

Partida o acta de nacimiento del familiar a registrarse.

Información Sumaria validada por autoridad judicial que confirme el vínculo.

Constancia de Cuil emitida por Anses.

Constancia negativa de obra social provincial.

Certificación negativa emitida por Anses.

Formulario Familiar no Conviviente, si corresponde.

El trámite se hace en cualquier sede de PAMI designada por cercanía.