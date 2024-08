Gustavo Cordera vuelve a Mendoza tras 6 años y presentará su último disco

Gustavo Cordera vuelve a Mendoza. Será el viernes 6 de septiembre en el Arena Maipú. Va a presentar su último trabajo discográfico, "De la Cabeza al Corazón", que salió a todas las plataformas el pasado 18 de julio. El reconocido músico expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con el público mendocino después de seis años de ausencia. Habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre qué se puede esperar de la experiencia, reflexionando sobre los más recientes años de su vida y las décadas de carrera musical que lleva detrás. Adelanto: también tocará algún que otro clásico que los fanáticos de la Bersuit aman.

Sobre el nuevo disco, Cordera dijo que "todas las canciones juntas en una especie de película. Porque es un tránsito de la cabeza al corazón". Temáticamente, el trabajo busca ser una mezcla entre pasado, presente y futuro, y el músico quiso plasmar este aspecto en la misma elección de canciones, ya que muchas de ellas "no son nuevas. Son canciones que yo tenía escondidas, para decirlo de alguna manera, que siempre tuve ganas de hacer, como por ejemplo Mi Amigo Corazón o Abrazo de Gol", que está inspirada en Diego Maradona. "Son canciones que tienen un recorrido en mi corazón, en mi cabeza, muy grande. Son canciones que a veces toqué en la guitarra con amigos", explicó.

Cordera, en Mendoza.

También tiene algunas canciones reversionadas de la Bersuit Vergabarat, a pesar de ya no formar parte de la banda. "Porque Bersuit tenía mucho arte también. No solamente aquellos hits que movilizaban y hacían saltar y cantar la gente, que por supuesto son maravillosos. No voy a decir que no. Pero tenía un lado de B. Canciones como por ejemplo La calavera, De Ahí Soy Yo, En la Ribera (que está en el disco nuevo), Caroncha. Son canciones hermosas, llenas de arte. Y tienen que ver mucho con el corazón, la cabeza".

Este concepto, desde el corazón a la cabeza, tiene todo que ver con el viaje espiritual y artístico que emprendió el Pelado durante su vida. "Soy una persona que hace 36 años tiene esa inquietud de experimentar distintos géneros musicales, distintas sensaciones. Nunca me até a ningún género, nada. Porque para mí la música es libertad fundamentalmente. Es un espíritu libre", destacó.

Sobre el concierto, el músico adelantó que "va a haber mucho excentricismo, como siempre. Y fiesta. Porque por más que nosotros tengamos bronca, estemos tristes y la tengamos que pelear todos los días para salir adelante, estamos en condiciones de celebrar la vida, de celebrarla de verdad. Porque estamos vivos, loco. Y fundamentalmente con carrera. Así que nos vamos a juntar para eso. Para celebrarnos, para reconocernos. Y divertirnos también".

Sin embargo, este es su último disco. Cordera resalta "la autopresión". "Seguir siendo vigente. Todas cosas que de alguna manera quitan posibilidad para el juego, para que el niño juegue. Yo liberé a mi niño interior hace muy poco tiempo. Y estoy en el momento creativo más importante de mi vida. Me agarro una guitarra ahora nos juntamos y nos ponemos. Abro el canal y empiezo a improvisar, a hacer canciones, a divertirme. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Mi espíritu se abrió. Entonces después de 36 años de hacer discos, 17 discos, miles de shows y escenarios y giras y demás. Eso requiere de muchísima presión, de mucha expectativa. Mucho, mucho profesionalismo".

La charla desembocó en el por qué hacer música. Para él, la necesidad "siempre estuvo ahí apremiante sobre la nuca, acechando. La necesidad siempre es una mala consejera porque trae miseria. Si uno hace las cosas porque quiere, le va muy bien. Cuando uno hace las cosas por necesidad, no te va bien. Porque invocás miseria. Entonces, cuando uno hace algo, que se plantee internamente por qué lo está haciendo, o para qué lo está haciendo. Entonces, en este momento lo que yo quiero para mí es divertirme, estar contento, que la gente venga a los conciertos y la pase bien. Estar más liviano, sin tanto equipaje encima".

Sobre el futuro el Pelado tiene esperanza: "Y la verdad que tengo más ganas de en algún momento agarrar un motorhome y recorrer el país con una guitarra y vino. Y meterme a las casas de la gente a tocar, cagarme de la risa, meterme en bares. Liberar. Liberar eso. Y le estoy dando como un cierre a mi carrera. Hice todo, absolutamente todo. No me debo nada a mí mismo, ni tampoco a la gente". "Miles de conciertos. Estuve parado cantando en estadios. En la cancha de River dos veces. ¿Qué más puedo pedir yo a mi carrera? ¿Qué más me puedo exigir?", concluyó.

Escuchá la entrevista completa