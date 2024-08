La suba de precios en garrafas complica al 40% de los mendocinos

El Gobierno Nacional ha decidido eliminar los precios máximos para las garrafas de gas en todo el país, permitiendo que las empresas definan libremente los costos de los envases de 10, 12 y 15 kilos. Un paso más en la desregulación de precios. Esta medida, tomada en un momento en que la provincia de Mendoza en particular atraviesa una fuerte ola de frío, ha generado preocupación entre los hogares más vulnerables, muchos de los cuales dependen de las garrafas para calefaccionarse y cocinar.

Ernesto Mancinelli, Director General de Desarrollo Comunitario de la provincia, aseguró en MDZ Radio que el programa de Garrafa Social continuará, "por lo menos por un tiempo hasta que termine el invierno". Según Mancinelli, el programa permite a los vecinos adquirir garrafas a un costo que oscila entre 4.900 y 6.000 pesos, dependiendo de la zona. Además, el precio seguirá siendo el mismo a pesar de los aumentos.

El director general destacó que alrededor del 35% al 40% de la población de Mendoza no tiene acceso a la red de gas natural, lo que obliga a un número considerable de hogares a depender de las garrafas. Al ser consultado sobre futuros proyectos que ayuden a revertir la situación, dijo que "la verdad que no es mi área y desconozco cómo está la situación hoy. Sí puedo hablar más del marco general de que el país hace tiempo venía con una deficiencia energética importante. Estábamos importando gas, por lo tanto no había mucha disponibilidad de ese recurso para ampliar las redes de gas natural", explicó.

El funcionario dijo que el programa de Garrafa Social vende aproximadamente 30.000 unidades por mes. "Nosotros lo que hacemos con el programa es llevarlo al territorio, sea a distintos distritos, distintos barrios. Generalmente dos o tres veces por semana en cada departamento están los camiones haciendo punto de venta de Garrafa Social". Las familias pueden comprar hasta dos garrafas por operativo, presentando una Certificación Negativa de Anses u otros documentos que demuestren su vulnerabilidad económica. Respecto a la demanda, Mancinelli aseguró que "hemos tenido más o menos el pico normal".

El impacto en los hogares

La eliminación de los precios máximos ya se está sintiendo en los comercios locales. Algunos distribuidores han reportado incrementos de hasta 1.800 pesos, lo que eleva el costo de las garrafas a cifras que oscilan entre los 8,000 y 26,000 pesos, dependiendo del punto de venta. Por ejemplo, una estación de servicio que no pertenece a YPF la cobra a 18,500 pesos y una de YPF la cobra a 15,000 pesos con el aumento, que está afectando especialmente a quienes no están cubiertos por el programa provincial y deben adquirir las garrafas a precios de mercado.

La situación es compleja, ya que aunque el Gobierno Provincial asegura la continuidad del programa de Garrafa Social, la demanda y los costos en alza plantean peores condiciones. Ivana Tiberi, distribuidora de gas en la provincia, dijo que "este ha sido un año con pérdida. Mucha menos gente ha cuidado sus garrafas este año debido a que hubo en noviembre con un 50% de aumento. Entonces ahí empezamos a notar que la gente cuidaba y gastaba menos. Pero bueno, también vemos que hay mucha gente que, teniendo gas natural, ha vuelto a calefaccionarse con la garrafa, porque inclusive algunos comentan que les sale más económico", concluyó.

