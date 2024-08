El Gobierno y la UNCuyo firmaron un contrato a 50 años para la apertura de un camping en Potrerillos

Tras la concesión de casi 10 hectáreas que hizo el Gobierno de Mendoza a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) mediante licitación pública, el gobernador Alfredo Cornejo, junto con la Ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre y Esther Sánchez, Rectora de la Universidad, firmaron este jueves el contrato de adjudicación del proyecto. La casa de estudios estará a cargo de poner en pie un camping universitario en Potrerillos. Todos los detalles del proyecto.

El objetivo del proyecto es poner en marcha un emprendimiento turístico, gastronómico, recreativo y deportivo de la Universidad como parte del desarrollo integral de la Costa Norte Potrerillos. Con esta concesión, la UNCuyo recupera su presencia en el lugar tras haber dejado de explotarlo en 2001 con la construcción del Dique. Ahora, la casa de estudios debe desarrollar el anteproyecto para el cual tiene un plazo de 45 días y el proyecto ejecutivo con los detalles de la construcción, para el que tiene 60 días. Una vez concluidos estos plazos, se podrá acceder al financiamiento para iniciar las obras.

Junto a la @UNCUYO, firmamos el contrato de adjudicación que permitirá la creación de un predio turístico en el Triángulo Fiscal del dique Potrerillos. Un paso significativo en la recuperación de un espacio que forma parte de la identidad de la institución y que contribuirá al… pic.twitter.com/D6DnzeYgzY — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 22, 2024

Esther Sánchez aseguró que se trata de un momento histórico para la Universidad Nacional de Cuyo, ya que se trata de recuperar algo que formó parte de su identidad desde 1988. “Después de estos años volvemos a tener la oportunidad de seguir disfrutando con un predio como este, un predio que nos va a permitir el desarrollo de un proyecto que no solo va a ser de carácter deportivo, turístico, sino un proyecto que en realidad tiene en cuenta el paradigma del bienestar", expresó Sánchez y agregó que será un lugar en el que los estudiantes de la UNCuyo van a poder desarrollar, no sólo actividades deportivas, sino turísticas, recreativas y gastronómicas.

Tras la firma del contrato, la Rectora Esther Sánchez dio unas palabras. Foto: UNCuyo.

En cuanto al proyecto, la Rectora de la casa de estudios lo calificó como extraordinario. “Tenemos 50 años para poder desarrollarlo y estamos ansiosos por comenzar porque la verdad es que ver a nuestros estudiantes disfrutar de un espacio como este, que puedan hacer deporte como el windsurf de nuestra querida Celia Tejerina que es referente a nivel internacional, estudiante nuestra y numerosos tipos de deportes, nos da es la oportunidad de ser creativos, de ser innovadores y de lograr pensar en ese paradigma del bienestar, no solo físico, también espiritual, emocional. Esa salud por la cual venimos trabajando desde la Secretaría de Bienestar en todos los sentidos”, sostuvo.

Por su parte, el Gobernador Alfredo Cornejo señaló que esta concesión a la UNCuyo es parte de una licitación que está en marcha para desarrollar la Costa Norte del Dique Potrerillos que, se encuentra retrasado por la falta de estabildiad económica. “Estamos transfiriendo un terreno para administración de la Universidad con distintos usos, pero particularmente camping, cabañas, servicios turísticos que la Universidad va a administrar, va a invertir sobre ellos”, explicó.

Durante las últimas décadas, estos terrenos que ahora tiene en su poder la UNCuyo fueron explotados por el Automóvil Club Argentino (ACA) que tuvo su camping hasta diciembre del 2023. La casa de estudios prevé habilitar un sector del camping del ACA para la temporada de verano 2024/2025, anexando a la propuesta de desarrollo la infraestructura de base como la calle de ingreso al predio, churrasqueras, baños, zona de acampe, piletas y proveeduría.

Lo que quedó del camping del ACA. Foto: UNCuyo.

Además, el gobernador resaltó que el desarrollo y administración de este tipo de sitios es algo en lo que la UNCuyo tiene experiencia, haciendo referencia a la gestión de lugares turísticos como es el camping universitario de Villa la Angostura, el camping Manquehue, en El Carrizal y el refugio de alta montaña en Vallecitos. “Aspiramos a un lugar que se apropien los estudiantes, los docentes y que también puedan apropiarse los mendocinos”, manifestó.

En ese marco, adelantó que desde el Gobierno de Mendoza enviarán un proyecto de Ley a la Legislatura provincial para un “gran plan de desarrollo” que están elaborando en conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Ambiente, También, anunció que realizarán una nueva licitación para Penitentes con el objetivo de que sea más que un parque de nieve como fue durante este invierno y, a su vez, desarrollarán un área natural protegida alrededor del cerro Aconcagua. Todos estos proyectos, indicó, tienen el objetivo de atraer nuevas inversiones sobre la montaña y que “podamos agregarle al turismo del vino, a la buena gastronomía, que tantos beneficios le ha traído a Mendoza, poder desarrollar la montaña que nos hace mucha falta”.

Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Para ello, Cornejo contó que están trabajando con el Gobierno Nacional sobre la Ruta 7 para la mejora y ampliación de los lugares más conflictivos, donde ocurren la mayor cantidad de accidentes. “Para todo esto es condición sine qua non la estabilidad de la macroeconomía. Todos estos proyectos no son nuevos sino que son proyectos que vienen de hace un tiempo pero que no pueden desarrollarse sólo con inversiones estatales. La Universidad va a ser un gran esfuerzo, pero la universidad también tiene pensado concesionar cosas a privados para los servicios dentro de este lugar”, concluyó el gobernador.

Los detalles del proyecto

A mediados de julio, el Gobierno de Mendoza, a través del Concurso de proyectos turísticos gastronómicos, recreativos y/o deportivos a desarrollar en la costa Norte del Perilago Potrerillos y Triángulo Fiscal, adjudicó 5 emprendimientos con la idea de dotar de infraestructura a uno de los parajes más visitados por mendocinos y turistas: UNCuyo, Dosados, Domos Potrerillos SAS, InMendoza SAS y Mapsa Group SA. El emprendimiento a cargo de la UNCuyo, lo ejecutará y lo llevará adelante en lo administrativo la secretaría de Bienestar Universitario y la concesión es por 50 años.

“Para desarrollar el emprendimiento la UNCuyo podrá asociarse con alguien, un club por ejemplo; concesionar algún servicio, por ejemplo el manejo del restaurante, una proveeduría o actividades deportivas; o través de la solicitud de un préstamo. Es importante decir que no se usarán fondos genuinos del presupuesto ordinario de la Universidad”, explicó Paula Cepparo, coordinadora de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios del Rectorado en cuanto a las alternativas de financiamiento.

Las etapas del proyecto

En cada una de ellas se definen las acciones que se van a encarar y el nivel de desembolso que se debe hacer en un determinado plazo de tiempo.