El duro testimonio de una enfermera tras el cierre de la maternidad del hospital Carrillo

Este jueves, el Gobierno confirmó el cierre del área de Neonatología del Hospital Carrillo, ubicado en el departamento de Las Heras. La noticia ya era conocida entre los profesionales de la salud que veían el achicamiento en Maternidad desde hace tiempo. Según informó en MDZ la funcionaria del Ministerio de Salud, Mónica Rinaldi, la decisión es oficial y las actividades del área serán trasladadas al Hospital Lagomaggiore, que cuenta con una Maternidad ampliada.

Marina Toledo, licenciada en Enfermería del Hospital Carrillo, profundizó sobre los detalles de esta noticia en MDZ Radio 105.5 FM y la perspectiva de los profesionales de la salud.

Toledo aseguró que no les han informado sobre los motivos, sino solo la información de que "cerraba a partir del 1 de septiembre". "Como no nos daban respuesta, salimos a pelear porque supuestamente era por las medidas. También se había dicho en su momento que no éramos funcional y realmente somos una Neo que actualmente está completa. Tenemos muchos pacientes, niños en maternidad. Neo funciona y puede dar para más si es necesario".

En este sentido, la profesional de la salud explicó de qué tratan las medidas: "Se supone que una maternidad centrada y segura tiene que cumplir ciertos requisitos. La Neo nos ha impuesto esos requisitos y nosotros los hemos cumplido. La diferencia es que por parte de maternidad no la podemos cumplir, porque al no haber una sala de partos no podemos recibir partos".

El cierre de maternidad se basa en que "hace dos años venían achicando", dijo Toledo. "Actualmente reciben pocas cesáreas porque desde más arriba les han impuesto a las obstetras cerrar. Automáticamente han renunciado obstetras porque se difundió que no van a haber más cesáreas. Se ha cerrado la maternidad y ahora siguen por Neo". Además, comentó que muchos pacientes "vienen de otras instituciones y de alrededores, como el Hospital Sícoli de Lavalle también con la descomplejización del Notti y el Lagomaggiore".

Respecto a las fuentes laborales, Toledo comentó que "lamentablemente no nos saben decir". Sin embargo, una funcionaria del Gobierno comentó en MDZ que las fuentes laborales no se iban a perder, sino que los mismos profesionales iban a ser reubicados. A pesar de no tener esa respuesta concreta, Toledo sostuvo que "es lo que más o menos uno ya cree que va a suceder. Porque esto obviamente es de mucho más arriba y no nos implica a nosotros. Pero sabemos la necesidad de la gente, de toda la periferia alrededor de este hospital".

Agregó que "el miedo no es perder el trabajo, sino a perder una familia, algo que hemos construido durante años. Capacitarnos, pasar navidades juntos, fiestas, regalarle cosas para el Día del Niño a las mamás, a los niños que están con sus mamás acá y obviamente esas mamás se sienten mal. El Día de la Madre, Día del Padre. Lo que hacemos lo hacemos con todo el amor del mundo y como equipo que somos. Nos piden capacitarnos, lo hacemos, nos piden que seamos licenciados para trabajar, lo hacemos y que suceda esto duele en el alma".

Por último, la licenciada Marina Toledo informó que "el miércoles a las 10hs vamos a concentrar en la puerta del hospital, para pedir que no cierren la Neo y que esté siempre abierta, las 24 horas para todo el resto y para siempre".

Escuchá la entrevista completa: