Tras la muerte de María Branyas: ¿quién es ahora la persona más longeva del mundo

Tras la conmoción por la muerte de María Branyas Morera, de 117 años, quien hasta ahora era la persona más longeva del mundo, el Libro Guiness dio a conocer quien está en camino de quedarse con el récord de ser la de mayor edad viva en el planeta.

Omiko Itooka, una exalpinista de 116 años de la ciudad de Ashiya, en el oeste de Japón, fue declarada la persona viva más vieja del mundo por Guinness World Records, dijo el miércoles una organización sin fines de lucro que rastrea a los ancianos supercentenarios.

Itooka se dedicó a escalar montañas cuando tenía 70 años y subió el monte Ontake de Japón, de 3.067 metros, en zapatillas y no botas de montaña, según informó el Grupo de Investigación en Gerontología, con sede en Estados Unidos.

El posteo del Libro Guinness en el que anuncia este miércoles que Tomiko Itooka, de 116 años, es ahora la persona más longeva del mundo. Foto: Captura de X

Dicha institución informó este miércoles que Tomiko Itooka, nació 23 de mayo de 1908, y que asumiría el título luego del fallecimiento de la española María Branyas, quien había alcanzado los 117 años de edad.

Itooka reside en la ciudad de Ashiya y nació el mismo año en que los hermanos Wright realizaron sus primeros vuelos públicos en Europa y América. Ese año se envió el primer mensaje de radio de larga distancia desde la Torre Eiffel.

La exalpinista es madre de tres hijos y siguió escalando hasta los 70 años. En su extensa carrera escaló dos veces el monte Ontake sorprendiendo a todos por hacerlo con zapatillas y no con calzado especializado.

Una exalpinista que siguió escalando hasta los 70 años se quedó con el récord de ser la persona más longeva del mundo. Foto: LongeviQuest.

A la edad de 100 años, subió los largos escalones de piedra del santuario Ashiya de Japón sin usar un bastón, dijo el grupo de Investigación en Gerontología, que afirma tener la "base de datos de supercentenarios más grande del mundo".

El 12 de diciembre de 2023, tras la muerte de Fusa Tatsumi, también de 116 años, Itooka se convirtió en la persona viva de mayor edad en Japón, y era la segunda persona más anciana del mundo detrás de María Branyas Morera (España).

Branyas tenía el récord hasta ayer, que murió. Maria ya tenía 5 años recién cumplidos cuando se produjo el naufragio del Titanic en 1912, fue contemporánea de 6 monarcas británicos, desde Eduardo VII a Carlos III, 10 papas católicos, ambas Guerras Mundiales y dos pandemias globales. Fue la persona de mayor edad en el mundo en contraer COVID-19 y sobrevivir la enfermedad, la cual le afectó con síntomas leves. El 12 de diciembre de 2023, tras la muerte de Fusa Tatsumi, también de 116 años, Itooka se convirtió en la persona viva más longeva en Japón. Foto: LongeviQuest

Nacida en Estados Unidos, había publicado anteriormente en una cuenta X administrada por su familia que “el momento está cerca”. “No llores, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo, no sufras por mí. Dondequiera que vaya seré feliz”, afirmó.

Guinness World Records reconoció oficialmente el estatus de Branyas como la persona más vieja del mundo en enero de 2023, tras la muerte de la monja francesa Lucile Randon a los 118 años. La persona verificada de mayor edad que jamás haya existido fue la francesa Jeanne Louise Calment, que murió en 1997 a la edad de 122 años y 164 días.