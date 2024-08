Damián Mahler presenta un espectáculo que fusiona Los Beatles con música sinfónica en Mendoza

El próximo 25 de agosto, la provincia de Mendoza será el escenario de "The Beatles Symphonic Fantasy", un show que fusiona el rock con la música sinfónica. Este espectáculo, que sigue la tendencia de interpretar artistas populares con decenas de músicos en vivo, está dirigido por el talentoso compositor y director de orquesta argentino Damián Mahler, quién habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre todo lo que se puede esperar del anticipado evento.

Los principales hits de Los Beatles serán interpretados por alrededor de 30 músicos profesionales, que formarán la orquesta propiamente dicha. Además, el show contará con un delicado despliegue visual en más de dos horas de programación de iluminación y video, que complementarán la experiencia sonora. El compositor indicó que "uno de los más grandes desafíos" fue "arreglar esta música para una orquesta sinfónica" con el objetivo de lograr que las canciones "sean no solamente fieles, sino dignas de este material".

Nada de esto se podría haber producido sin fanáticos de la clásica banda. Para Mahler, esta fusión "arranca primero de una admiración profunda por esta música que lleva más de 60 años en el mundo. En algún punto, sí, esos años los tienen. Pero por otra parte la música parece que hubiera sido escrita ayer. Los Beatles siguen teniendo vitalidad, actualidad. Parece mentira, pero cada día que pasa se siente que sus canciones se vuelven más vigentes y más necesarias". Además, el encuentro entre una orquesta sinfónica y una banda de rock es "algo que ellos plantearon en algunas canciones, algunas producciones, y que nosotros decidimos llevar a todos sus aspectos", resaltó.

Sin embargo, no es necesario sentir la "beatlemanía" para disfrutar del show: "Intentamos interponer la música más clásica para el que le gusta un poco Los Beatles, pero no es un fanático acérrimo que se sabe absolutamente todos los detalles. Porque sí queremos que sea para un gran público".

"El público creo que llega pensando en que se van encontrar con un espectáculo sinfónico más acartonado en algún sentido, y vamos desarmando esa idea con el rock y la orquesta, y terminamos todos parados bailando nosotros. La verdad que es muy lindo ver la reacción del público y ver cómo esta música funciona como unificadora entre generaciones. Es una de las cosas más lindas que pasa con esta orquesta: ese padre que va con la hija, esa hija llevó a su madre que le enseñó la música de Los Beatles cuando eran chicos. Pasa todo eso en el público y se siente, se siente esa emoción de estar. Transmite ese factor nostálgico en el espectáculo" expresó el director.

Por último, Mahler habló de las canciones más destacadas de Los Beatles: "Yo no creo que exista objetivamente una mejor canción". Sin embargo, "una cosa linda que pasa con la música es que uno va creciendo y al crecer, y esta música seguir formando parte de tu vida, te va a golpeando en distintos lugares. No es lo mismo escucharla cuando tenés 20 años que cuando tenés 30 o 60. Entonces creo que la música va resignificándose en la vida de nosotros a medida que pasa el tiempo". Y concluyó: "Yo, si tengo que elegir hoy una canción, tal vez te elijo Blackbird, pero porque a mí me emociona esa aparente simpleza de decir en una canción algo que parece sencillo y en realidad tiene un trasfondo muy profundo. Pero bueno, también es difícil elegir una canción a veces, es como elegir una familia favorita".

Escuchá la entrevista completa: