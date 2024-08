Le cobraron $25 mil por un locro en El Calafate y su reacción se hizo viral

La conocida influencer de Morón Aldana Gulli compartió en sus redes sociales un video de su padre indignado por los altos precios en un restaurante de El Calafate durante unas vacaciones familiares en este destino tan famoso.

Durante su visita a El Calafate, el padre de Aldana decidió pedir un plato de locro. Sin embargo, su sorpresa y descontento llegaron al enterarse del precio: $25.000 por el plato. En el video, se escucha al hombre quejarse: "25.000 mangos un plato de locro. Acá son todos iguales, extranjeros y argentinos. A nosotros deberían cobrarnos menos". Además, menciona que una botella de gaseosa le costó $5.000.

A pesar de los intentos de Aldana por calmarlo, sugiriéndole que disfrute de las vacaciones sin preocuparse tanto por el dinero, su padre sigue protestando. "Vine a gastar pero lo justo y necesario, no me rompas las pelotas con la guita porque a mí me cuesta ganarla", expresa claramente molesto.

El video rápidamente se hizo viral y se llenó de comentarios. Algunos usuarios criticaron al hombre por quejarse de los precios, recordándole que El Calafate es un destino conocido por ser caro. “Para qué viene a El Calafate si sabe que es caro", o "para qué sale de vacaciones si no está dispuesto a pagar lo que le cobren”, comentó una usuaria calafatense.

Sin embargo, otros usuarios mostraron su apoyo al padre de Aldana, considerándolo sensato y realista. “Un crack el hombre, muy sensato. Les dio una clase de realidad en un minuto”, escribió un usuario. Algunos comentarios también defendieron su postura, destacando que los precios eran excesivos comparados con otras regiones del país.

El video viral de las quejas del papá de Aldi en El Calafate (Video: Facebook/Aldana gulli)