Todos los detalles del Campeonato Mundial del Alfajor y el polémico ganador

Del 16 al 18 de agosto, se realizó la tercera edición del Campeonato Mundial del Alfajor en el pabellón Emilio Solanet de la Sociedad Rural en la Ciudad de Buenos Aires.

Un alfajor con cobertura de chocolate negro al 70%, con frambuesas liofilizadas, ganache semi amargo, merengue y volcán de frambuesa de la marca Sr Alfajor, originaria de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, fue elegido el Mejor Alfajor del Mundo en la edición 2024. Hernán Montes de Oca, conocido en Instagram como @probandoalfajores, es un referente en el mundo de los alfajores, fue jurado en las tres ediciones del campeonato y fue entrevistado en MDZ Radio 105.5 FM para contar los detalles.

Hernán resaltó que "en la innovación del alfajor aparecen nuevas cosas. Si bien el Código Alimentario dice que el alfajor es un producto con dos tapitas horneadas y un relleno dulce, a lo largo de los años en todas las competencias se ven cosas innovadoras".

El mejor alfajor del mundo no tiene dulce de leche y se habló mucho al respecto. "Objetivamente, siendo jurado, cuando gana un alfajor que no tiene dulce de leche me quedo disconforme. Pero es la elección de un jurado profesional que se compone de 20 personas y salió ese resultado. A mí me encantaría que todos los años ganen alfajores que tengan dulce de leche, pero es muy amplio el nivel de alfajores y los rellenos", dijo el miembro del jurado.

Por otro lado, "apareció un alfajor muy interesante, que si no me equivoco ganó medalla de oro, de El Rodeo de Catamarca, con una cubierta de chocolate blanco, frambuesa y picante. Era muy interesante porque comías, mordías el alfajor y al principio no lo sentías, lo sentías al ratito. Hay una tendencia a innovar constantemente. Algunos productores que arriesgan fuerte en sus sabores".

Probando Alfajores resaltó que se podría decir que existen "tres estandartes bien marcados: el marplatense, el cordobés y el santafesino. Después van apareciendo el alfajor patagónico, el alfajor costero que es más como tirando a marplatense pero con hilitos de chocolate arriba o maní triturado". Agregó que algunas categorías son polémicas, por ejemplo la categoría "tradicional". "Pero, ¿qué es tradicional? Para mí el tradicional, que soy de Buenos Aires, es el marplatense, pero para el de Córdoba el tradicional es el cordobés. En Mendoza esto de jugar un poquito con el vino". Es así que "se va segmentando los alfajores por regiones".

"Yo tengo dos alfajores que son mis favoritos: La Olla de Cobre, que es de San Antonio de Areco y el otro se llama La Pampita, que es de Córdoba", dijo Hernán y cerró la entrevista con elogios al alfajor de maicena: "Es un producto más que noble. No sé porque está mirado como de reojo, debe ser porque es medio pesado para pasarlo. Pero si encontrás un alfajor bien hecho de maicena, es riquísimo. Recontra noble. Lo banco".