La impactante cantidad de jóvenes que viven con sus padres por falta de vivienda

La crisis de la vivienda es un problema que la Argentina arrastra desde hace décadas. La inestabilidad económica es un freno para el desarrollo del mercado inmobiliario debido a la falta de crédito. Salvo momentos excepcionales en ,los últimos años, la financiación estuvo ausente en el mercado.

Tampoco, desde el Estado, las políticas públicas tuvieron éxito. El ritmo de crecimiento de la demanda siempre fue superior a la construcción de viviendas. En la actualidad se suman otras trabas como la caída del poder adquisitivo que hace casi imposible acceder a una propiedad para la mayor parte de la sociedad.

Según un estudio elaborado por el portal Reporte Inmobiliario, en la Argentina se necesitan 19 años para comprar un departamento de 60 metros cuadrados, tomando como referencia un sueldo promedio completo. En materia de alquileres, la situación no es mejor. Recién en los últimos meses el mercado se está normalizando, después de la derogación de la ley aprobada en 2020 que provocó el derrumbe de las operaciones y la suba de precios.

Este duro escenario queda reflejado en las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda, lo que impide que se independicen y deban seguir viviendo con familiares. En Argentina, 2,3 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos, lo que representa el 38% de este grupo.

El dato surge de un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano que señala que este es "uno de los principales desafíos del acceso a la vivienda, aunque lamentablemente es un problema que persiste hace, al menos, dos décadas".

En 2004, el 35% de los jóvenes no había podido emanciparse, según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo), que realiza el INDEC. Esto significaba cerca de 2 millones de personas. Si bien no hay datos anteriores, por la evolución posterior podría pensarse que este nivel tenía incorporado el impacto de la crisis de la convertibilidad. Luego, entre 2004 y 2012 (vuelve a realizarse la ENGHo), el número de jóvenes no emancipados bajó hasta 1,7 millones, lo que significó también una reducción en el porcentaje hasta el 31%, el nivel más bajo registrado desde 2004 hasta la fecha.

En 2016, ya a partir de la EPH que también realiza el INDEC, se registró que el 39,1% de los jóvenes vivía sin haberse podido emancipar. A partir de ahí, y tanto según EPH como según ENGHo, los jóvenes no emancipados se mantuvieron en un promedio de 39%. En 2023, último dato disponible, hubo 2,3 millones de jóvenes no emancipados, equivalente al 37% del total. El informe aclara que, independientemente de la fuente o el año, la conclusión es que entre 2 y 2,5 millones de jóvenes de 25 a 34 años viven con sus padres o abuelos.

En Estados Unidos, el porcentaje de jóvenes viviendo en la casa familiar pasó de menos de 20% a más de 30% entre 1999 y 2014. En Europa, la situación es heterogénea. Mientras que en Países Bajos (11%) y Alemania (13%) el porcentaje se mantuvo relativamente estable (o hasta se redujo levemente) entre 2006 y 2022. Para el mismo periodo, en cambio, en Francia casi que se duplicó (de 8% a 15%), en Reino Unido subió levemente de 13% a 16% y en Italia, el más cercano a Argentina, pasó de 46% a 52%.

"Para alcanzar los niveles de Países Bajos, Alemania o Francia, el número de no emancipados debería reducirse en, como mínimo, un millón de jóvenes, lo que significa una transformación estructural de la matriz sociohabitacional en Argentina. Con este panorama, toma especial relevancia la mejora en el acceso al alquiler de los últimos meses y la aparición de los créditos hipotecarios. Son los dos principales mecanismos por los cuales este grupo de jóvenes podrá acceder a la vivienda, aunque el desafío sigue siendo mayúsculo", señala el informe.