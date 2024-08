Retos virales: adolescentes se humillan y ponen en riesgo sus vidas por un like

Un grupo de adolescentes en México juegan a ver quién toma más clonazepam sin quedarse dormido. Lo hacen frente a un celular que los está filmando sobre un trípode y hasta colocaron dos aros de luz. Cientos de espectadores de Tik Tok entran, salen, comentan, se horrorizan, se ríen y hasta tienen sus jugadores favoritos.

Otro joven argentino se sienta en la mesa, mientras que en su plato hay una milanesa completamente podrida. El pan rallado está cubierto de hongos verdes, la imagen es totalmente desagradable. El joven se sienta, mira la cámara, corta un pedazo y se lo lleva a la boca mirando la cámara.

“Blackout Challenge” o “Desafío del apagón”, son los nombres que adquirió el reto de Tik Tok mediante el cuál una persona debe sostener la respiración hasta desmayarse para luego contar la experiencia. Tan bestial y peligroso como suena, le costó la vida a decenas de adolescentes y niños en todo el mundo. Una de las víctimas de este reto fue Milagros de 12 años, que en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez fue encontrada muerta en la casa de su padre. Su muerte quedó registrada en un vivo de Tik Tok.

Qué dice la psicología de los retos virales en Tik Tok

En diálogo con MDZ el psicólogo psicoanalista Luciano Rossi Chulak, explicó sobre los motivos que pueden llevar a un adolescente a sobreexponerse o poner en riesgo su integridad para conseguir un like o seguidores: “Todas las personas comenzamos la constitución de nuestra psiquis a partir de la influencia de los adultos que nos criaron. En sí misma la referencia a un otro es algo constitutivo. Por esta razón no nos debería extrañar la realización de retos virales, incluso los peligrosos. Tengamos en cuenta que estos restos son para el otro. Para sus amigos, o la sociedad de pares. A su vez, la adolescencia es un tiempo de transición que conlleva un trabajo psíquico”.

“Se transiciona desde una posición donde los padres son idealizados y omnipotentes hacia otra donde se cuestiona ese papel y se los quita de ese pedestal. En un comienzo lo que dicen los padres es casi una verdad absoluta, luego el adolescente va pudiendo ver que estos padres no son perfectos. En ese proceso el adolescente va construyendo una identidad propia. La percepción que ante se tenía de sus padres se deposita en sus amigos. Volviéndose estos muy importantes a la hora de constituir su identidad. No es raro que los adolescentes sean los que más participan de estos retos virales en busca de un like y reproducciones, justamente para ser alguien frente a su grupo de pares”, explicó Rossi Chulak.

Consultado sobre si los adolescentes necesitan estar cerca del peligro o por qué razón exponen su integridad física en estos retos, contestó: “no creo que las personas que se exponen a retos virales peligrosos busquen necesariamente un daño, sino que lo que buscan es ser alguien para un otro, para un par”. “Buscan reconocimiento y construcción de identidad”, indicó y agregó que “lo que debe llamar la atención es la responsabilidad de las redes sociales en proponer estrategias identificatorias y sociales que sean peligrosas para la salud de niños y adolescentes”.