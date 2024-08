Por qué la DGE pone el foco en matemáticas y cómo busca revertir los malos resultados de la última medición

Durante el mes de mayo, la Dirección General de Escuelas (DGE) realizó su propia evaluación muestral en 80 escuelas de la provincia (45 de nivel primario y 35 escuelas secundarias) bajo el nombre de Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática. Esta semana se dieron a conocer resultados que no fueron alentadores para el gobierno escolar y presentaron un plan para poder revertir la situación pensando en las próximas mediciones de noviembre.

"En la provincia venimos recibiendo, desde que se realiza el operativo Aprender, los datos del nivel primario y secundario. Estos exámenes no nos llevan a tener una información de alumno por alumno, en ese contexto, estuvimos interesados en evaluar la matemática y logramos contar con un programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática. Ese programa hizo una evaluación en Primaria y Secundaria de la que se desprenden estos resultados", comenzó contando la subsecretaria de Educación de la DGE, Claudia Ferrari a MDZ y MDZ Radio.

Los exámenes arrojaron, como informó MDZ, resultados que fueron preocupantes para Primaria y Secundaria: en el nivel primario el 16,6% de los estudiantes de 4º grado y el 19% de los alumnos de 7º grado se encuentran en un nivel crítico de desempeño. En el nivel secundario la situación expuesta es aún más crítica: la medición realizada en alumnos de 3º y 5º año vislumbró que al rededor del 40% de los encuestados no alcanzan los conocimientos esperados en relación a los aprendizajes seleccionados.

Ferrari, al respecto, sostuvo: "Comprobamos que los resultados se asemejan a los que arrojaron las pruebas Aprender en 2023 y 2022. Lo que más nos importa es el sistema que vamos a aplicar, la particularidad nuestra es que medimos, obtenemos el resultado y se diseña en función de esos resultados estrategias de intervención que llamamos remediales o para la mejora. En el marco de esa nueva estrategia volveremos a medir, la próxima evaluación será en noviembre".

A su vez, indicó que luego de la medición de noviembre, la segunda del año, esperan para 2025 hacer una evaluación que incluya a más escuelas y abarcar a gran parte del territorio. "No fuimos a evaluar a toda la provincia, se seleccionaron a algunas escuelas, fueron 45 primarias y 35 secundarias. El foco está puesto en ambos niveles, estamos hablando de estudiantes en un nivel crítico, que no lograron los conocimientos. Apuntamos a todos los estudiantes, la mayor preocupación está en los que no alcanzan lo que se debería", dijo la funcionaria.

"En general todos los países de la región tuvieron deterioro en los resultados de matemática, a nivel país también. Nosotros estamos decididos a mejorar estos números", aseveró la subsecretaria de Educación quien anunció que habrá acciones como capacitaciones a docentes (dentro de las capacitaciones remuneradas), van a trabajar en colegios con jornada extendida con espacios de una hora más de matemática por día, habrá material de apoyo y pensando en 2025 habrá especializaciones para docentes en el área de matemática.

"La matemática está emparejada a la comprensión lectora. Uno de los datos que arroja la medición es que si bien sabían resolver las mediciones, cuando se trataba una resolución de problemas que requería no solo de interpretación sino también de aplicación del conocimiento, ahí vemos que baja el desempeño. La matemática sirve para la vida, los problemas en los que la materia está involucrada está en la vida cotidiana de las personas. En los ingresos a la universidad vemos muchas carreras que evalúan la matemática. Para el emprendurismo es clave la matemática. Si mejoramos esos resultados, va a mejorar la provincia", finalizó diciendo la funcionaria del Gobierno de Mendoza.