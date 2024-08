El flechazo: qué hay detrás del "shock" amoroso

El flechazo amoroso es una expresión que se utiliza para describir el momento en que dos personas se enamoran profundamente y de modo repentino, tal como si hubiesen sido alcanzadas por una flecha. Esta expresión proviene de la mitología romana, en la que Eros (o Cupido) representado como niño alado que disparaba flechas a las personas para hacerlas enamorar entre sí. Ese flechazo se caracteriza por una atracción intensa e instantánea; una conexión emocional profunda; la sensación íntima que, por fin, se encontró con la persona adecuada; un sentimiento de ansiedad y euforia.

El flechazo puede ser una experiencia intensa y transformadora y, a menudo, se la describe como “amor a primera vista”. Sin embargo, es importante recordar que el amor es un proceso complejo que requiere tiempo, esfuerzo y comunicación para desarrollarse y mantenerse. Es también una construcción de carácter recíproco que va más allá del enamoramiento y que en este proceso tiene como resultado, aceptar la diferencia que el otro presenta. De eso se trata el amor.

Jacques Lacan destacó en el dictado de su Seminario 11 (Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisi), que la teoría del flechazo a un fenómeno que lo remite a la mirada y la imagen del otro. Según el psicoanalista francés, el flechazo ocurre cuando el sujeto se encuentra con la imagen del otro y esto permite que se convierta en el objeto de su deseo. Esta imagen es una construcción producto de la fantasía, es decir, una representación idealizada y parcial de la realidad. Así el sujeto se enamora de esta imagen, no de la persona en realidad.

De este modo Lacan argumenta que ese flechazo es un mecanismo de defensa contra la ansiedad y la incertidumbre porque cuando uno se enamora intenta completar una unidad. Lo que advierte el psicoanálisis es que el flechazo es una ilusión y lleva a menudo, a una serie de conflictos, de des-ilusiones, de malosentendidos, puesto que la persona se enfrenta a la diferencia entre esa imagen idealizada y la realidad de la persona amada.

El amor involucra alguna incertidumbre y esto provoca que cada uno se encierre más y más en la época que nos toca vivir. La fórmula lacaniana del amor que es dar lo que no se tiene a quien no lo es, implica que uno ama lo que el otro no tiene y por otro lado nunca consigue que el otro dé una respuesta, ni la deseada, ni la adecuada.

En Todo por amor, pero no todo (2024, Sudamericana), la primera novela del abogado y periodista Luis Novaresio –y sin spoilear su argumento- los protagonistas se ocupan de algunos enunciados precedentes pero se le suman interrogantes que todos nos formulamos cuando amamos: ¿Qué es la felicidad? ¿Cuáles son los límites del amor? ¿Quién o qué brinda estas respuestas? Novaresio compone un banquete moderno donde la figura de Sócrates es encarnada por la profesora Berta Orlás quien se hará cargo de reflexionar entre los asistentes a un grupo de estudio pensamientos que desplegarán un abanico de ideas de Platón a Freud; de Epicuro a Sartre entre otros filósofos. El libro va por su tercera edición y resulta grato leer.

"Todo por amor", de Luis Novaresio.

Otra publicación, esta vez un ensayo del prestigios psicoanalista argentino Luis Gusmán Flechazo. Encuentros, desencuentros, despedidas (Emecé, 2024) invita a pensar la noción de simultaneidad en la literatura. Para Gusmán el flechazo es una coincidencia que dispone de modo arbitrario, ocuparse del tiempo y del espacio. Con una tensión de carácter detectivesco, el autor propone rastrear en las obras y las biografías de artistas de diferentes épocas, el punto exacto de dos trayectorias que se intersectan y se alteran para siempre en ese encuentro: Cortázar en Rayuela a partir del Oliveiro y la Maga o William Faulkner entre Popeye y Horace Benbow o Truman Capote con Marlon Brando y más, muchos más quienes en cada una de estos acercamientos verificamos diferentes tensiones donde el amor, el afecto, la animosidad, resultan testigos singulares de cada uno de estos impactos subjetivos.

"Flechazo" de Luis Gusmán

¿Cómo es que me percibe el otro? ¿Quién soy yo para él o ella? ¿Qué quiere?

¡Ah! ¡El amor! Cuanto disfrutamos con esa palabra, cuánto sufrimos y cuánto nos hace sentir vivos. Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.

