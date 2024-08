Siguen las réplicas del desfinanciamiento en universidades de todo el país

Las dos universidades nacionales de la provincia de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNaU), sufren los embates de la crisis. Los rectores dieron a conocer la situación por la que están atravesando ambas casas de estudios con la caída del financiamiento; la rectora Alicia Bohren sostuvo que “la UNaM inicia un cuatrimestre con presupuesto insuficiente"; mientras que el rector Fernando Semczuk, de la UNaU, sostuvo que, si bien el presupuesto alcanza, no están ajenos a la situación que vive el país: “Hoy lamentablemente no tenemos becas ni comedor porque no nos alcanza el dinero”.

La UNaM enfrenta un desafío significativo en la segunda mitad del año debido a un presupuesto insuficiente y la falta de previsibilidad en los fondos asignados. Alicia Bohren dijo: “En marzo-abril tuvimos un aumento del 70%, en abril-mayo fue del 140%, y en junio se logró un 283% que cubre hasta diciembre”. Además, agregó que "a pesar de esto, no tenemos asegurada la previsibilidad, ya que los fondos vienen por cuotas separadas y no siempre de manera oportuna”.

Durante el primer semestre, la universidad dio prioridad a la continuidad de las clases y a las becas de comedor y albergue, a pesar de sufrir recortes drásticos en estas áreas. “Las becas de comedor han tenido una reducción significativa, y hemos tenido que asignar recursos propios y recibir aportes importantes de la Provincia para mantenerlas”, indicó Bohren, en declaraciones a FM Radio Santa María de las Misiones 89.3 de Posadas.

La universidad ha tenido que tomar decisiones difíciles para mantenerse dentro del presupuesto asignado. “Como cualquier institución o familia, no podemos gastar más de lo que tenemos”, comentó la rectora, pero también indicó que “ahora, con la previsibilidad de los gastos hasta fin de año, nos enfocamos en garantizar la seguridad y la continuidad educativa, aunque esto signifique hacer solo lo mínimo en términos de inversiones”.

Las restricciones presupuestarias también han afectado a otras áreas, como el mantenimiento y la renovación de equipos: “Cada unidad académica debe renovar computadoras y libros anualmente, pero con los recursos actuales, esto se hace de manera limitada”. El impacto de estos recortes se ha sentido entre los estudiantes, con muchos teniendo que abandonar sus estudios para trabajar y ayudar a sus familias. “Hubo chicos que tuvieron que volver a casa porque sus padres no podían mantenerlos. Muchos ni siquiera se presentaron a las inscripciones debido a la situación económica”, explicó Bohren.

Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones.

A pesar de estas dificultades, hay aspectos positivos, como la continuidad del boleto estudiantil, que alivia parte del costo de transporte para los estudiantes. Sin embargo, la situación financiera sigue siendo crítica: “El presupuesto actual no alcanza para cubrir todas las necesidades debido a la inflación y la falta de previsibilidad en los ingresos futuros”. Con respecto al salario de los docentes, hubo un incremento del 17% en lo que va del año, lo cual no compensa la pérdida del poder adquisitivo del 45%. “Los aumentos han sido unilaterales y nunca se ha logrado un acuerdo en las uniones paritarias”, señaló Bohren.

Ante la falta de fondos, el rector Fernando Semczuk de la UNaU señaló: “Garantizamos la realización del segundo cuatrimestre. Recibimos las partidas para funcionamiento con el incremento del 270 %. Hoy la lucha es por la paritaria de los docentes y no docentes cuya diferencia negativa se ubica en el orden del 45 %”. En la misma línea, agregó: “Si bien el dinero que recibimos nos alcanza no estamos ajenos a la situación que vive el país. Realizamos los ajustes necesarios, tener un presupuesto ordenado y el 270 % de aumento nos ayudó para que el dinero nos alcance. Hoy lamentablemente no tenemos becas ni comedor porque no nos alcanza el dinero”.

El rector reconoció, en declaraciones a MDZ, que la falta de becas hace que muchos estudiantes deserten: “Sin lugar a dudas que sí, pero ese es otro tema. Si usted me pregunta si me alcanza el dinero para educación le contesto que sí. Falta financiamiento para programas especiales de investigación y extensión, eso se ha cortado todo. ¿Becas? No tenemos, es uno de los temas en los que tenemos que trabajar fuertemente. Es el planteo que llevo siempre a la Nación. Nuestros estudiantes hacen un esfuerzo muy grande para cumplir con sus estudios. La UNaU trata de darle un acompañamiento a los estudiantes en las carreras que necesitan trabajos de campo. En tal sentido garantizando el traslado de los alumnos y les garantizamos las prácticas curriculares”. Fernando Semczuk, rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay.

No obstante, sostuvo que la deserción fue poca: “Nuestros docentes están haciendo un esfuerzo enorme para garantizar el calendario académico. Sí hay un reclamo muy acentuado en cuanto al traslado de docentes. Nuestra universidad cuenta con muchos docentes que vienen de otras localidades, antes podíamos cubrir sus traslados con viáticos y hoy no. Entre el reclamo paritario y el viático por traslado se acentúa mucho el reclamo docente, no tanto el del no docente porque en su gran mayoría residen en la localidad de San Vicente”.